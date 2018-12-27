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12.1.2 güncellemesinde hata ortaya çıktı! Bu problem nasıl düzeltiliyor?

'ın geçtiğimiz günlerde yayınladığı 12.1.2 güncellemesi, bir dizi problemi de beraberinde getirdi. Kullanıcıların yeni sürümü yüklemeleriyle birlikte şikayet ettikleri en önemli nokta ise telefonların hücresel bağlantısının kendi kendine kopmaya başlaması. Peki iOS 12.1.2 hatası nasıl çözülür?

Giriş Tarihi: 27.12.2018 11:08 Güncelleme Tarihi: 27.12.2018 11:08
iOS 12.1.2 güncellemesinde hata ortaya çıktı! Bu problem nasıl düzeltiliyor?

iOS 12.1.2 güncellemesini kurduktan sonra hücresel bağlantıda problem yaşıyor ve internet bağlantınızda kesintiler meydana geliyorsa yapacağınız ufak bir ayarla bu sorundan geçici olarak kurtulma şansınız var. Öncelikle Ayarlar'a girin; ardından Hücresel sayfasını açın. Şimdi de Wi-Fi aramasını devre dışı bırakın. Bu adımdan sonra da Ses ve Veri sayfasından Sadece Veri seçeneğini işaretleyin. Hepsi bu!

YENİ GÜNCELLEMEYLE SORUNUN TAMAMEN ÇÖZÜLMESİ BEKLENİYOR

Bu ayarın herkesin sorununu çözeceğini elbette iddia etmiyoruz; ancak Apple yeni bir iOS güncellemesi yayınlayana kadar kullanıcılar için geçici bir çözüm olduğunu hatırlatmak istiyoruz.

iOS 12.1.3 güncellemesi ile birlikte bu sorunun tamamen ortadan kalkması bekleniyor. (Hürriyet)

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iOS 12.1.2 güncellemesinde hata ortaya çıktı! Bu problem nasıl düzeltiliyor?
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