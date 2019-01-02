Hyundaki otomobillerde araba anahtarı yerini parmak izine bıraktı

Hyundai parmak iziyle kontağı açılıp kapanan yeni otomobilleri için düğmeye bastı. Şirket, parmak izi ile çalışan otomobillerin peşine düştü. Peki parmak izi sensörü arabanın neresinde bulunacak? Çalışma mantığı nasıl olacak?

Son teknolojiyi kullanan parmak izi sensörleri arabanın kapı kollarında ve ön paneldeki başlat düğmesinde olacak. İki sensörden birine dokunarak otomobili kendi profilinize geçirebilecek, koltukları, yan aynaları ve bağlantı seçeneklerini kendi tercihinize göre pratik bir şekilde ayarlamış olacaksınız. İleriki aşamalarda ise bu kişiselleştirmeler sıcaklık ve direksiyon konumunu da kapsayacak.

HATA PAYI 50 BİNDE 1

Parmak izi teknolojisi, son teknolojiden faydalandığından hata payı 50 binde 1 olarak görülüyor; oldukça düşük bir orandan bahsediyoruz.

Hyundai'nin basın açıklamasında, arabayı çalıştırabilmek için parmak izi dışında kullanılacak yöntemlere ise değinilmemiş. Ek bir anahtar veya akıllı telefon aracılığı ile olacağı tahmin ediliyor. (Hürriyet)