Samsung telefonlara bu güncellemeyi indiren yandı

Samsung'un amiral telefonlarından Galaxy S9 için gelen Android Pie güncellemesi bir dizi sorunu da beraberinde getirdi. Güncellemeyi büyük bir heyecanla telefonlarına yükleyenlerin azımsanmayacak bir kısmı batarya problemiyle karşı karşıya kaldı. Problem yaşayan kullanıcılardan biri kısa mesaj gönderirken pil seviyesinin saniyeler içindeyüzde 10'dan yüzde 4'e düştüğünü belirtti.

YENİ BİR GÜNCELLEMEYLE SORUN ORTADAN KALKACAK

Pil ömrüyle ilgili gelen şikayetler üzerine harekete geçen Samsung, bu ay içerisinde yayınlanacak yeni bir güncelleme ile birlikte bu sorunu ortadan kaldırmayı planlıyor.