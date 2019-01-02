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telefonlara bu güncellemeyi indiren yandı

'un amiral telefonlarından Galaxy S9'lara gelen güncellemesi bir dizi problemi de beraberinde getirdi.

DHA Teknoloji Haberleri
Giriş Tarihi: 2.1.2019 15:39 Güncelleme Tarihi: 2.1.2019 15:39
Samsung telefonlara bu güncellemeyi indiren yandı

Samsung'un amiral telefonlarından Galaxy S9 için gelen Android Pie güncellemesi bir dizi sorunu da beraberinde getirdi. Güncellemeyi büyük bir heyecanla telefonlarına yükleyenlerin azımsanmayacak bir kısmı batarya problemiyle karşı karşıya kaldı. Problem yaşayan kullanıcılardan biri kısa mesaj gönderirken pil seviyesinin saniyeler içindeyüzde 10'dan yüzde 4'e düştüğünü belirtti.

YENİ BİR GÜNCELLEMEYLE SORUN ORTADAN KALKACAK

Pil ömrüyle ilgili gelen şikayetler üzerine harekete geçen Samsung, bu ay içerisinde yayınlanacak yeni bir güncelleme ile birlikte bu sorunu ortadan kaldırmayı planlıyor.

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Samsung telefonlara bu güncellemeyi indiren yandı
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