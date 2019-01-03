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Haritalar uygulamasına mesajlaşma özelliği geldi

'ın popüler harita servisi uygulaması şimdi de kullanıcıların mesajlaşmalarına olanak veren yeni özelliğini duyurdu.

Giriş Tarihi: 3.1.2019 11:43
Google Haritalar uygulamasına mesajlaşma özelliği geldi

Google Haritalar uygulamasında kullanıcıların işine fazlasıyla yarayacak yeni bir özellik eklendi. Henüz kullanıcılara sunulan mesaj özelliği ile birlikte artık, işletmelere kafanıza takılan soruları sorabilir veya istediğiniz konularda bilgi alabilirsiniz. Yani Google Haritalar'ın Mesajlaşma özelliği arkadaşlar arası konuşmadan öte işletmelere ulaşmak için bir yol sağlayacak.

Özelliğin ilk ekran görüntüsü de yayınlandı. Ancak güncelleme ile birlikte kullanıcılara sunulması planlanan mesajlaşma fonksiyonunun tüm kullanıcılara ne zaman hazır hale getirileceği henüz netlik kazanmadı. (Hürriyet)

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Google Haritalar uygulamasına mesajlaşma özelliği geldi
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