Sony'nin yeni teknolojisi akıllı telefonlarda da yer alacak!

3D teknolojisi, normal akıllı telefon kameralarından farklı olarak uçuş süresi veya TOF olarak bilinen bir yöntem olan, lazerlerin nesnelere ulaşma ve nesnelere geri dönme zamanını kullanarak mesafeyi ve derinliğini ölçen bir teknolojidir. Sony'ye göre bu teknoloji, beş metreye kadar olan ve yapılandırılmış ışıktan daha hassas olan, daha uzak mesafelerde etkisini gösteriyor. Bu teknolojiyle çekilen fotoğraflar ise daha net ve daha kaliteli çıkıyor.

BİRÇOK TELEFON BU TEKNOLOJİYİ KULLANACAK

Sony, 3D sensörleri akıllı telefonlara entegre etmek için hangi şirketlerle çalışacağı hakkında henüz bilgi vermedi. Ancak Sony, dünyanın önde gelen kamera modülleri sağlayıcısı olduğundan, Apple, Samsung ve Huawei gibi dev markalarla uzun süredir ilişki kuruyor.

3D SENSÖRLER ÇOK YAKINDA

Akıllı telefonlara gelecek olan 3D sensör teknolojisini kullanmanız pek uzun sürmeyecek. Bu sene piyasaya çıkacak telefonlarda, 3D sensörünü görmemiz sürpriz olmayacak. Ek olarak, Sony'nin 3D sensörünün doğruluğu, diğer artırılmış gerçeklik oyunları ve uygulamaları ile birlikte gerçekçi sanal karakterler ve dünyalar oluşturmanıza yardımcı olabilir. (Ensonhaber)