2019 model yeni iPhone'ların bazı detayları ortaya çıktı

Geçtiğimiz günlerde üç farklı kameraya sahip olan iPhone XI Max'ın nasıl görünebileceğini gösteren konsept görseller ortaya çıkmıştı. Bu sefer de Wall Street Journal (WSJ) tarafından dikkat çekici bir haber paylaşıldı.

WSJ'ye göre iPhone XI Max'ta üçlü ana kamera ve OLED ekran olacak. iPhone XI veya XS'in yeni modelinde OLED ekran ve çift arka kamera bulunacak. Kaynak Apple'ın yeni iPhone XR'da da çift kamera kullanacağını belirtiyor. Bu arada telefonlarda 3D Touch özelliği olmayabilir. 3D Touch'ın kaldırılmasına yönetlik bir takım dedikodular geçtiğimiz haftalarda da çıkmıştı.

OLED Mİ? LCD Mİ?

Diğer yandan 2019 iPhone XR'da LCD ekran konusunda değişik iddialar var. WSJ, Apple'ın 2020'de LCD ekrana veda edeceğini belirtirken, isimsiz sanayi kaynaklarına göreyse Apple LCD ekranı bu sene de bitirebilir ve yeni iPhone XR'da OLED kullanabilir. Bu yüzden XR'ın ekranı konusundaki iddialar iyice çatallaşmış durumda. OLED ekranlar tipik olarak daha yüksek kontrasta sahiptir, daha canlı ve daha doygun renkler gösterirler.

iPhone XI Max'ın (2019 iPhone XS Max da diyebiliriz) üçüncü kamerası hakkında ise detay verilmemiş. Ancak söylentilere göre üçüncü kamera ultra geniş açılı bir sensör olacak. Oldukça az sayıda telefon üreticisi cihazlarında ultra geniş açılı kameraya yer veriyor. Örnek vermek gerekirse Huawei Mate 20 Pro ve LG V40'ta ultra geniş açılı kamera var. Dedikodularda Apple'ın rakiplerinden daha iyi görüntü vermesi için ultra geniş açılı sensör üstünde uğraştığı belirtiliyor.