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Kayıp Uçağı bulundu mu? Uçak hakkındaki flaş iddia

Kayıp Uçağı gerçekleştirilen arama çalışmalarına karşın bir türlü ortaya çıkmadı. Bu durum komplo teorisyenleri tarafından da ele alındı. 8 Mart 2014'te Hint Okyanusu üzerinde kaybolan uçağın uzaylılar tarafından kaçırılmış veya gizli servis tarafından düşürülmüş olabileceğine dair ilginç iddialar ileri sürüldü. Şimdi ise MH 370 sefer sayılı Malezya Uçağı hakkında flaş bir iddia var. İşte konu hakkındaki detaylar...

Giriş Tarihi: 12.01.2019 10:13 Güncelleme Tarihi: 12.01.2019 10:27
Kayıp Malezya Uçağı bulundu mu? Uçak hakkındaki flaş iddia

Kuala Lumpur-Pekin seferini yapan MH 370 sefer sayılı uçağı, 8 Mart 2014'te Hint Okyanusu üzerinde kaybolmuştu.

Kayıp Malezya Uçağı bulundu mu? Uçak hakkındaki flaş iddia

227 yolcu ve 12 kişilik mürettebat taşıyan uçak çok sayıda ülkenin arama çalışmalarına rağmen bulunamamıştı.

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Kayıp Malezya Uçağı bulundu mu? Uçak hakkındaki flaş iddia

Uçağı arama çalışmaları sonuçsuz kaldığı için durdurulmuştu.

Kayıp Malezya Uçağı bulundu mu? Uçak hakkındaki flaş iddia

ABD şirketi Ocean Infinity'nin yürüttüğü, 60 personelin ve 8 denizaltının görev yaptığı arama çalışmaları 24 Ocak 2018'de tekrar başlamıştı.

Kayıp Malezya Uçağı bulundu mu? Uçak hakkındaki flaş iddia

Ulaştırma Bakanı Anthony Loke, yaptığı açıklamada arama çalışmalarının 29 Mayıs 2018'de durdurulması kararı aldıklarını söylemişti.

Kayıp Malezya Uçağı bulundu mu? Uçak hakkındaki flaş iddia

Kayıp Uçağı'nın nerede olduğuna dair yeni bir iddia ortaya atıldı.

Kayıp Malezya Uçağı bulundu mu? Uçak hakkındaki flaş iddia

Kendisini uçak avcısı olarak tanıtan Daniel Boyer, Kayıp Uçağı olduğunu düşündüğü bir cismi Google Haritalar'da bulduğunu öne sürdü ve 'İşte burada' diyerek yerini gösterdi.

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