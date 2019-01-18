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'ın gerisinde kaldı!

'un yıllar önce satın aldığı ve bugün dünyanın bir numaralı mesajlaşma uygulaması olan , sonunda sahibini de geçmeyi başardı. Aktif kullanıcı bazında WhatsApp, 2018 yılının son gününde 1.5 milyar aktif kullanıcı sayısına ulaşarak tarihinde ilk kez Facebook'u ezip geçmiş oldu.

Giriş Tarihi: 18.1.2019 09:29 Güncelleme Tarihi: 18.1.2019 10:00
Facebook WhatsApp'ın gerisinde kaldı!

Son günlerde 'Artık Facebook kullanmıyorum' ya da 'Daha seyrek Facebook'a bakıyorum' yorumlarını daha sık duymaya başlamışsınızdır. Aslında bu durum sadece sizin etrafınızda gelişen bir durum değil, tüm dünyada Facebook'tan 'ufaktan' uzaklaşma durumu söz konusu. Sahibi olduğu WhatsApp'ta ise durum tam tersi ve popüler uygulama büyümeye devam ediyor. Bunun en çarpıcı örneği de yıl sonunda WhatsApp'ın 1.5 milyar aktif kullanıcıya ulaşması ve tarihinde ilk kez Facebook'u geride bırakması oldu.

2018 yılının ilk günlerinde liderlik Facebook'ta olmuş olsa da, yılın son aylarında WhatsApp'in Facebook'u yakaladığı ve sonrasında da geçtiği görülüyor. Genel hatlarıyla bakıldığı zaman Facebook, 2018'deki aylık ortalama aktif kullanıcı sayısı açısından WhatsApp'i yenmeyi başarmış durumda ancak büyüme hızı ve son durum göz önüne alındığında Facebook'un liderliği WhatsApp'e kaptırdığı açıkça görülüyor. (Hürriyet)

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Facebook WhatsApp'ın gerisinde kaldı!
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