Facebook WhatsApp'ın gerisinde kaldı!

Son günlerde 'Artık Facebook kullanmıyorum' ya da 'Daha seyrek Facebook'a bakıyorum' yorumlarını daha sık duymaya başlamışsınızdır. Aslında bu durum sadece sizin etrafınızda gelişen bir durum değil, tüm dünyada Facebook'tan 'ufaktan' uzaklaşma durumu söz konusu. Sahibi olduğu WhatsApp'ta ise durum tam tersi ve popüler uygulama büyümeye devam ediyor. Bunun en çarpıcı örneği de yıl sonunda WhatsApp'ın 1.5 milyar aktif kullanıcıya ulaşması ve tarihinde ilk kez Facebook'u geride bırakması oldu.

2018 yılının ilk günlerinde liderlik Facebook'ta olmuş olsa da, yılın son aylarında WhatsApp'in Facebook'u yakaladığı ve sonrasında da geçtiği görülüyor. Genel hatlarıyla bakıldığı zaman Facebook, 2018'deki aylık ortalama aktif kullanıcı sayısı açısından WhatsApp'i yenmeyi başarmış durumda ancak büyüme hızı ve son durum göz önüne alındığında Facebook'un liderliği WhatsApp'e kaptırdığı açıkça görülüyor. (Hürriyet)