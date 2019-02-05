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12.2 beta 2 güncellemesi yayınladı! Yeni sürümde neler var?

, bir süredir üzerinde çalıştığı 12.2 beta 2 sürümünü sessiz sedasız yayınladı. Geliştiriciler için yayınlanan bu özel sürüm beraberinde bakın ne gibi yeniliklerle geliyor?

Giriş Tarihi: 5.2.2019 12:59
Apple iOS 12.2 beta 2 güncellemesi yayınladı! Yeni sürümde neler var?

Apple, 740 MB'lık dosya boyutuna sahip olan ve geliştiricilere özel hazırlanan iOS 12.2 beta 2 sürümünü yayınladı. Hatırlanacağı üzere Apple, ilk beta sürümü de geçen hafta geliştiricilere sunulmuştu. Yayınlanan bu güncelleme ile birlikte elbette devasa değişiklikler beklemek doğru olmaz; ancak kayda değer yenilikler göze çarpıyor.
Örneğin iPhone X ile hayatımıza giren Animoji özelliği bu sürümde unutulmamış ve 4 yeni Animoji bu sürümle kullanıcılara sunulacak.

Ayrıca yine güncelleme ile beraber Apple Haritalar uygulamasına, hava durumu desteği getirilmiş. Bu sayede harita uygulamasından çıkmadan, gitmek istediğiniz yerin hava durumunu görebileceksiniz. Bunun yanı sıra artık güvenli olmayan sitelere girdiğinizde (HTTPS kullanmayan siteler), "Güvenli Değil" mesajı ile karşılaşıyorsunuz.

BAŞKA DEĞİŞİKLİKLER DE VAR

Güncelleme ile gelen diğer minör değişiklikler ise şöyle:

- Kontrol merkezindeki AirPlay ve ekran yansıtma ikonları yenilenmiş.

- Apple Cash'e yeni eklenen "Para Ekle" butonu ile artık hesabınıza çok daha hızlı bir şekilde para ekleyebilirsiniz.

- Artık Apple TV kullanmıyor olsanız bile, başka üreticilerin televizyonlarında da AirPlay özelliğini kullanabileceksiniz.

(Hürriyet)

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Apple iOS 12.2 beta 2 güncellemesi yayınladı! Yeni sürümde neler var?
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