Google ve Apple’a bir darbe daha! Güney Kore teknoloji devlerine savaş açtı

Google ve Apple'ın kestiği komisyon Güney Kore'de de masaya yatırıldı. Güney Koreli yetkililer Telekomünikasyon Ticaret Yasası'nda bir değişiklikle komisyon oranlarını sınırlandırmaya çalışıyor. Bu tasarı Güney Kore'de Anti-Google yasası olarak biliniyor.

Google üçüncü parti üzerinden satın almaya izin verse de Apple onu da engelliyor. Yani iPhone ve iPad'lerdeki bütün satın almalar Apple üzerinden gerçekleştiriliyor.