Google ve Apple’a bir darbe daha! Güney Kore teknoloji devlerine savaş açtı

Google Android'le ve Apple ise iOS'la mobil dünyayı elinde tutuyor. Her iki şirket uygulama mağazalarında yapılan her alışverişten belirli bir oranda komisyon alıyor. Geliştiriciler bu durumdan şikayetçiydi, oyun dünyasının en büyük isimlerinden biri olan Epic Games, bu yüzden Apple ile davalık olmuştu.
Kısa süre önce Amerika'da bir grup senatör "Açık Uygulama Pazarları Yasası" isimli yasa tasarısı sundu. Bu yeni yasa tasarısı kazançlarının belli bir kısmını Apple ve Google'a veren uygulama geliştiricilerine fayda sağlamayı ve birçok haklarını güvence altına almayı amaçlıyor. Bu haberle ilgili detaylara da buradan ulaşabilirsiniz.
Google ve Apple'ın kestiği komisyon Güney Kore'de de masaya yatırıldı. Güney Koreli yetkililer Telekomünikasyon Ticaret Yasası'nda bir değişiklikle komisyon oranlarını sınırlandırmaya çalışıyor. Bu tasarı Güney Kore'de Anti-Google yasası olarak biliniyor.
Google üçüncü parti üzerinden satın almaya izin verse de Apple onu da engelliyor. Yani iPhone ve iPad'lerdeki bütün satın almalar Apple üzerinden gerçekleştiriliyor.
Tasarı 30 Ağustos tarihinde oylanacak. Apple yaptığı açıklamada iOS'a kayıtlı 482 bin geliştiricinin bugüne kadar 8.55 trilyon won (Yaklaşık 40 milyar lira) kazandığını ifade etti.
Koreli yetkililer iki şirketin geliştiricileri kendi ödeme sistemlerine zorladıklarını belirtti. Yeni tasarı yasalaşırsa Koreli geliştiriciler üçüncü parti ödeme sistemlerini kullanabilecekler. Böylece komisyon oranları azalacak. Az komisyon geliştiricilere daha yüksek kar anlamına geliyor. Geliştiriciler fiyatlamada indirime giderse son kullanıcı hizmetlere daha ucuza erişim sağlayacak. (NTV)