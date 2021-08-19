Apple ve Google’a soğuk duş etkisi! App Store ve Play Store’un tekeli yok sayılacak

Bilindiği üzere Epic Games, Fortnite oyuncularının direkt olarak kendisine ödeme yapmasına izin vermişti ve bu yüzden Apple'la davalık olmuştu. Epic'in başlattığı yasal mücadelenin mobil dünyada etkisi büyük oldu.

Apple'ın aksine Google, uygulamaların Play Store dışında da yüklenmesine izin veriyor. Ancak Epic'in Google'a karşı açtığı paralel davada ortaya çıkan belgeler, Google'ın herhangi bir Android cihaza Play Store dışında uygulama yüklendiğinde kötü bir deneyim sunduğunu bildiğini ortaya koydu. Şirketin geliştiricilere resmi uygulama mağazasına bağlı kalmaları konusunda baskı yaptığı da gündeme geldi.