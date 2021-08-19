Apple ve Google’a soğuk duş etkisi! App Store ve Play Store’un tekeli yok sayılacak

Mobil dünyada yakın zamanda fırtınalar kopacak görünüyor. Bir grup senatör tarafından "Açık Uygulama Pazarları Yasası" adı verilen yeni yasa tasarısı, kazançlarının belli bir kısmını Apple ve Google'a veren uygulama geliştiricilerine fayda sağlamayı ve birçok haklarını güvence altına almayı amaçlıyor.
Bu yasayla birlikte işletim sistemlerinin sahibi olan ve kontrol eden şirketlerin, üçüncü parti uygulamalara ve uygulama mağazalarına izin vermesi gerekecek. Yasa, mobil yazılımların uygulama mağazaları dışında daha düşük fiyatla bulunduğu bilgisinin engellenmesini önlüyor. Yasa tarafından, Apple ve Google'ın rakip uygulamalar geliştirmek için platformlar aracılığıyla topladığı "kamuya açık olmayan" bilgilerden de yararlanmaları yasaklanacak. Yani kullanıcılardan gelen verileri kullanamayacaklar.
Senatör Richard Blumenthal yaptığı açıklamada, "Bu yasa, uygulama pazarında rekabete aykırı duvarları yıkacak. Tüketicilere daha fazla seçenek sunarken, yolun başında olan veya daha küçük teknoloji şirketlerine de mücadele imkanı sağlayacak" dedi. Senatörlerden Marsha Blackburn, Apple ve Google'ın uygulama mağazalarındaki izlediği politikayı "özgür ve adil bir pazara doğrudan hakaret" olarak nitelendirdi. Bununla birlikte Senatör Amy Klobuchar, iki teknoloji devinin izlediği politikaların rekabette endişe yarattığını belirtti.
Spotify Hukuk Bölümü Başkanı Horacio Gutierrez, yeni yasa tasarısı hakkında, "Kongreyi, Açık Uygulama Pazarları Yasasını hızla kabul etmesi çağrısında bulunuyoruz. Eğer harekete geçmezsek, Apple ve diğerlerinin kuralları kendi lehine değiştirmeye devam etmesini görebiliriz. Bu durum tüketicilere, geliştiricilere ve dijital ekonomiye daha fazla zarar verebilir" dedi.
Geliştiricilerin haklarını savunan CAF (Uygulama Koalisyonu), yasanın dijital pazarda yeniliği teşvik ettiğini belirtti. CAF'ın üst düzey isimlerinden Meghan DiMuzio, teknoloji devlerini ABD'de ve dünyadaki rekabeti engellemekle suçladı.
Apple, gelecekteki yasal sıkıntılardan kurtulmayı umarak, geçtiğimiz yıl App Store'da 1 milyon dolardan az gelir elde eden şirketler için ücretlerden kestiği payı yüzde 30'dan yüzde 15'e düşürdü. Google da payını yüzde 15'e düşürmüştü.
Bilindiği üzere Epic Games, Fortnite oyuncularının direkt olarak kendisine ödeme yapmasına izin vermişti ve bu yüzden Apple'la davalık olmuştu. Epic'in başlattığı yasal mücadelenin mobil dünyada etkisi büyük oldu.
Apple'ın aksine Google, uygulamaların Play Store dışında da yüklenmesine izin veriyor. Ancak Epic'in Google'a karşı açtığı paralel davada ortaya çıkan belgeler, Google'ın herhangi bir Android cihaza Play Store dışında uygulama yüklendiğinde kötü bir deneyim sunduğunu bildiğini ortaya koydu. Şirketin geliştiricilere resmi uygulama mağazasına bağlı kalmaları konusunda baskı yaptığı da gündeme geldi.
Apple ve Google, yasanın kullanıcı güvenliğini ve gizliliğini riske atacağını belirtiyor. Bir Apple sözcüsü TechCrunch sitesine yaptığı açıklamada, Apple'ın odak noktasının katı kurallarla birlikte kullanıcılara güvenlik sağlamak olduğunu söyledi. Google'ın eski yöneticilerinden biri olan Adam Kovacevich, yasa tasarısını sert şekilde eleştirdi. Kovacevich kongrenin de şirketler arası anlaşmazlıklara müdahale etmekten daha iyi olan başka işlerinin olduğunu açıkladı.