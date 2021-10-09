Google iklim değişikliğini inkar edenleri kısıtlayacak

Google, küresel ısınmayla mücadele kapsamında yeni bir düzenlemeye imza attı. İklim değişikliğini hedef alan online grupları hedef alan şirket, bu konuda yanıltıcı bilgiler içeren reklam ve içerikleri kaldıracağını duyurdu.

Geçtiğimiz hafta da aşı karşıtlarına yönelik benzer bir düzenleme yapan Google, söz konusu uygulamanın YouTube için de geçerli olacağını bildirdi. Video paylaşım platformunda iklim değişikliğini inkar eden paylaşımların kaldırılacağı ifade edildi.

Amerikalı şirket ayrıca YouTube'ta yayın yapan ve içerik oluşturan kullanıcıların da düzenlemeye destek verdiğine dikkat çekti. Küresel ısınma hakkında bilime aykırı yapılan paylaşımların tüm dünyayı etkilediği belirtildi.

Kasım ayında yürürlüğe girmesi beklenen düzenleme kapsamında iklim politikası ve kamuya açık tartışmalar gibi konulara ilişkin reklamlara da izin verilmeyecek.

SON DAKİKA: Google'dan 'Küresel ısınma' düzenlemesi: İklim değişikliğini inkar edenlere kısıtlama