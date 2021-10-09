SON DAKİKA: Google'dan 'Küresel ısınma' düzenlemesi: İklim değişikliğini inkar edenlere kısıtlama
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Son dakika! Afganistan'da cuma namazı sırasında patlama | Video 08.10.2021 | 14:05
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Alabama’yı sel vurdu: 4 ölü | Video 08.10.2021 | 12:56
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Kudüs’te orman yangını henüz kontrol altına alınamadı | Video 08.10.2021 | 11:16
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Dubai’deki Expo 2020’de ışık gösterileri hayran bırakıyor | Video 08.10.2021 | 10:26
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Belçika'da silahlı saldırgan alarmı! 07.10.2021 | 19:59
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İspanya'daki La Palma Havalimanı volkanik küller nedeniyle kapatıldı | Video 07.10.2021 | 12:50
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Arjantin’de çıkan orman yangınlarından 2 kişi öldü | Video 07.10.2021 | 09:16
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Brezilya’da kum fırtınaları devam ediyor | Video 07.10.2021 | 09:16
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ABD'de binlerce evsiz, kış mevsimini sokaklarda karşılayacak | Video 06.10.2021 | 11:12
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Pakistan'da tıp öğrencileriyle sağlık çalışanlarına coplu müdahale | Video 05.10.2021 | 15:32
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Çin'de gökten drone yağdı, felaketin eşiğinden dönüldü! | Video 05.10.2021 | 11:17
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2021 Nobel Tıp Ödülü sahiplerini buldu | Video 04.10.2021 | 14:50
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