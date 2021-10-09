Video Dünya SON DAKİKA: Google'dan 'Küresel ısınma' düzenlemesi: İklim değişikliğini inkar edenlere kısıtlama
SON DAKİKA: Google'dan 'Küresel ısınma' düzenlemesi: İklim değişikliğini inkar edenlere kısıtlama

SON DAKİKA: Google'dan 'Küresel ısınma' düzenlemesi: İklim değişikliğini inkar edenlere kısıtlama

09.10.2021 | 09:48

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SON DAKİKA: Google’dan ’Küresel ısınma’ düzenlemesi: İklim değişikliğini inkar edenlere kısıtlama 01:29
SON DAKİKA: Google'dan 'Küresel ısınma' düzenlemesi: İklim değişikliğini inkar edenlere kısıtlama 09.10.2021 | 09:48
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