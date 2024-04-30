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Video Dünya Hindistan'da heyelan faciası: 5 ölü | Video
Hindistan'da heyelan faciası: 5 ölü | Video

Hindistan'da heyelan faciası: 5 ölü | Video

30.04.2024 | 15:11

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde yoğun yağışın yol açtığı sel ve heyelanda 5 kişi hayatını kaybetti.

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Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde pazar gününden etkisini sürdüren şiddetli yağış, sel ve heyelanları beraberinde getirdi. Dağlık bölgedeki yağış ve heyelanlarda 5 kişi hayatını kaybetti, Srinagar-jammu otoyolu trafiğe kapandı. Yüzlerce kişi evlerinden tahliye edilirken, çok sayıda büyükbaş hayvan ise telef oldu. Keşmir genelindeki tüm okullar bugün kapatıldı, Keşmir Üniversitesi de su baskınları ve toprak kaymaları nedeniyle tüm sınavları erteledi.
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