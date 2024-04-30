Kolombiya’da askeri helikopter düştü: 9 ölü | Video
Güney Amerika ülkesi Kolombiya’da orduya ait helikopterin düşmesi sonucu 9 asker hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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