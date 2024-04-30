Rusya ‘Harry Potter Kalesi’ni vurdu! 4 kişi öldü 32 kişi yaralandı | Video 30.04.2024 | 12:05 Ukrayna'nın Odesa limanında yerel halkın 'Harry Potter kalesi' olarak adlandırdığı bina, dün Rusya'nın füze saldırısında vuruldu. Saldırıda 4 kişinin öldüğünü ve 32 kişinin yaralandığını açıklandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Ukrayna Devlet Acil Hizmetler Birimi (DSNS) Rusya'nın dün Ukrayna'nın Odesa limanına düzenlediği füze saldırısında 4 kişinin hayatını kaybettiği 32 kişinin de yaralandığı açıkladı. Saldırıda, yerel halkın 'Harry Potter kalesi' olarak adlandırdığı bina vuruldu. Ukrayna medyasına göre binada saldırı sırasında eski milletvekili Serhiy Kivalov da bulunuyordu. Bina, Kivalov tarafından yönetilen Odesa Hukuk Akademisi'ne ev sahipliği yapıyor.