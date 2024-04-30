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Video Dünya Tel Aviv’de Gazze’deki esirlerin aileleri ve destekçileri sokağa indi | Video
Tel Aviv’de Gazze’deki esirlerin aileleri ve destekçileri sokağa indi | Video

Tel Aviv’de Gazze’deki esirlerin aileleri ve destekçileri sokağa indi | Video

30.04.2024 | 09:19

İsrail’in başkenti Tel Aviv’de Gazze Şeridi’ndeki esirlerin aileleri ve destekçileri sokağa inerek, hükümete esirlerin serbest bırakılması için bir ateşkes anlaşmasını kabul etmesi çağrısında bulundu.

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İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 206 gündür devam ederken, Gazze Şeridi'ndeki esirlerin aileleri ve destekçileri İsrail'in başkenti Tel Aviv'de sokağa indi. Göstericiler, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetine en kısa sürede esirlerin serbest bırakılması için bir ateşkes anlaşmasını kabul etmesi çağrısında bulunarak, ellerinde "Refah bekleyebilir, onlar bekleyemez" yazılı pankart taşıdılar. Tel Aviv'deki Begin Caddesi'ni trafiğe kapatan göstericiler, yolda ateş yaktı. Polis ile göstericiler arasında arbede çıktı.
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