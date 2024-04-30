Tel Aviv’de Gazze’deki esirlerin aileleri ve destekçileri sokağa indi | Video
İsrail’in başkenti Tel Aviv’de Gazze Şeridi’ndeki esirlerin aileleri ve destekçileri sokağa inerek, hükümete esirlerin serbest bırakılması için bir ateşkes anlaşmasını kabul etmesi çağrısında bulundu.
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