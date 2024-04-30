Londra’da kılıçlı saldırgan paniği: 5 yaralı | Video
İngiltere’nin kılıçlı bir saldırganın araçla bir eve daldığı ve çevredekilere saldırdığı belirtildi. Saldırgan gözaltına alınırken, en az 5 kişi yaralandı.
İngiltere Başbakanı Rishi Sunak olayla ilgili yaptığı açıklamada, saldırıya müdahale eden ekipleri cesaretinden dolayı tebrik etti. İçişleri Bakanı James Cleverly ise olayla ilgili bilgilendirildiğini ifade ederek, acil müdahale ekiplerine teşekkür etti.
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