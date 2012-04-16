Bu mağaralar görülmeye değer

Turizmi çeşitlendirmek için yola çıkan Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın ''Mağara Turizmi Projesi'' kapsamında bugüne kadar ülkedeki 20 binden fazla mağaradan 50'si turizme açıldı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, turizmin çeşitlendirilerek, turizmi yalnızca kıyı kesimine değil, iç bölgelere de çekmek ve bu bölgelerde de kalkınmayı hedeflemek amacıyla yola çıkan Kültür ve Turizm Bakanlığı, doğal ve kültürel değerlerin koruma-kullanma dengesi içerisinde turizme kazandırılması amacıyla ''Mağara Turizmi Projesi''ni hayata geçirdi.

Turizm çeşitliliği açısından mağaraların önemli bir potansiyel oluşturduğu Türkiye'de, erimeye uygun kayaların kapladığı alan ve bu alanlarda tespit edilen mağara sayısının oranına göre 20 binden fazla mağaranın bulunabileceği öngörülüyor.

Bunlardan 1500'ü, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü ile mağaracılıkla ilgili diğer dernek, kulüp, topluluk ve kuruluşlarca incelendi.

İncelemeler sonucunda, uzunluğu 15 kilometreden fazla olan Isparta'daki Pınarözü Mağarası ülkenin ''en uzun mağarası'', derinliği 1429 metre olan Mersin'deki Peynirlikönü Mağarası da ''en derin mağara'' oldu.

Bugüne kadar 50 mağara ziyarete açıldı. Bunların 31'ini herkes gezebilirken, 12'sine ekipmanlı ziyaretçiler rehber eşliğinde, 7'sini de sadece ekipmanlı profesyonel ziyaretçiler girebiliyor.

Türkiye'de turizme açık olan mağaralar şöyle:



- Buzluk Mağarası (Ağrı)

- Damlataş Mağarası (Antalya)

- Dim Mağarası (Antalya)

- Karain Mağarası (Antalya)

- Yalandünya Mağarası (Antalya)

- Zeytintaşı Mağarası (Antalya)

- Gürcüoluk Mağarası (Bartın)

- İnsuyu Mağarası (Burdur)

- Oylat Mağarası (Bursa)

- Tuz Mağarası (Çankırı)

- Kaklık Mağarası (Denizli)

- Keloğlan (Dodurgalar) Mağarası (Denizli)

- Karaca Mağarası (Gümüşhane)

- Zindan Mağarası (Isparta)

- Cennet Obruğu (Mersin)

- Dilek Mağarası (Mersin)

- Eshab-ı Kehf Mağarası (Mersin)

- Köşekbükü Mağarası (Mersin)

- Yarımburgaz Mağarası (İstanbul)

- Yediuyurlar Mağarası (İzmir)

- Eshab-ı Kehf Mağarası (Kahramanmaraş)

- Mencilis Mağarası (Karabük)

- Dupnisa Mağarası (Kırklareli)

- Tınaztepe Mağarası (Konya)

- Fosforlu Mağarası (Muğla)

- Yerküpe Mağarası (Muğla)

- İnatlı Mağarası (Sinop)

- Ballıca Mağarası (Tokat)

- Çalköy Mağarası (Trabzon)

- Cehennemağzı Mağarası (Zonguldak)

- Gökgöl Mağarası (Zonguldak)''



-Ekipmanlı ziyaretçilere açık mağaralar-

Ekipmanlı ziyaretçilerin rehber eşliğinde ziyaret edebilecekleri mağaralar da şöyle:



- Yerköprü Mağarası (Antalya)

- Oylat Mağarası (Bursa)

- Ayvaini Mağarası (Bursa)

- Gilindire Mağarası (Mersin)

- İkigöz Mağarası (İstanbul)

- İncesu Mağarası (Karaman)

- Ilgazini Mağarası (Kastamonu)

- Baltaini Mağarası (Konya)

- Körükini Mağarası (Konya)

- Suluin Mağarası (Konya)

- Yanasu Mağarası (Kırklareli)

- Çayırköy Mağarası (Zonguldak)''



-Sadece profesyonellere açık mağaralar-



Türkiye'de sadece ekipmanlı profesyonel ziyaretçilerin gidebileceği mağaralar da şöyle:

''-Antalya'daki Altınbeşik Mağarası, dünyanın üçüncü, Türkiye'nin ise bilinen en büyük yer altı gölüne sahip mağarası. Uzunluğu, araştırılabilen kısmı ve kollarıyla birlikte 2 bin 200 metreyi bulan mağara, girişte 125 metre uzunluğunda bir gölle başlıyor. Gölün derinliği yer yer 15 metreye kadar ulaşıyor. Gölün orta kısmında doğal bir kaya bloğundan oluşmuş köprü bulunuyor. Bu gölün sonunda 44 metre yüksekliğinde tüm salonu kaplayan dikeye yakın diklikte traverten yer alıyor. Mağara, kış ve ilkbaharda çok büyük su boşalımları olduğu için ancak yaz ve sonbahar aylarında girişe uygun oluyor.

- Isparta'daki Pınarözü Mağarası, şimdiye kadar ulaşılabilen 16 kilometrelik kısmı itibarıyla Türkiye'nin en uzun, 4 ile 5 derecelik sıcaklığı ile en soğuk suyuna sahip mağara özelliği taşıyor. Daha girişten itibaren 50 metredeki sifonun ve içindeki uzun sifonların, tırmanılması gereken şelaleler ve travertenler nedeniyle gezilmesi zor bir mağara.

- Karaman'daki Gürlevik Mağarası, hidrolojik olarak aktif bir mağara. İçinden büyük bir yer altı ırmağı geçiyor. Araştırılabilen bölümü 2 bin 500 metre olan Gürlevik Mağarası'nın bazı bölümleri birbirleriyle ilişkili iki seviyeden meydana geliyor.

- Konya'daki Sakaltıtan Mağarası, dikey mağaranın toplam derinliği 303 metre.

- Konya'daki Susuz Güvercinlik Mağarası, mağara tipi olarak tümüyle yatay gelişmiş sulu bir mağara. Yüksekliği 1160 metre, toplam uzunluğu 1351 metre, girişe en derin yeri ise 33 metre. Susuz Mağarası, adının tersine çok sulu bir mağara. Susuz Mağarası'nın büyük boyutlarda olması, çok güzel traverten oluşlarının (sarkıt, dikit ve sütun), su ve göllerin bulunması, mağarayı çok güzel ve çekici yapıyor. Susuz Güvercinlik Mağarası, yapılacak düzenlemelerle daha da iyi bir duruma getirilebilecek ve mağara turizmi yönünden kullanıma sunulabilecek özellikte bir mağara.

- Konya'daki Pınarbaşı Mağarası, kretase kireçtaşlarındaki belirgin bir fay üzerinde gelişmiş yatay bir mağara. İçinden büyük bir karstik kaynak çıkan mağarada, geçmesi zor sifon ve göller yer alıyor. Bu nedenle araştırması zor bir mağara. Ayrıca damlataş birikimi yönünden son derece zengin.

- Zonguldak'taki Kızılelma Mağarası, toplam 6 bin 630 metre uzunluğunda, girişe göre 114 metre derinliğinde. Değişik özellik ve görünüme sahip yan kol ve ana galeriden meydana gelen mağaranın bu bölümleri her renkten damlataşlarla (sarkıt, dikit, sütun, perde ve bayrak damlataşları, makarna ve eksantrik damlataş havuzu) süslü. Mağaranın girişe yakın fosil bölümlerinde tek tek yaşayan cüce yarasalar bulunuyor.

Zonguldak'ta Türkiye'nin 10'uncu büyük mağarası ziyarete açılıyor