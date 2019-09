Dünya restoranları kazan biz kepçe

Listeler bazen can sıkıcı olabiliyor. Özellikle bir kurum tarafından ilk kez hazırlananlar... Şahsen bunlara pek aldırış etmem. Ama söz konusu yıllardır var olan ve dünyada saygın bir yeri olan bir yayın ise hiç düşünmeden dikkate alırım. Sevdiğim bir konu ise de notlarımı alır ve en kısa zamanda değerlendirmemi yaparım. Bu kez konu yeme-içme! Travel+Leisure ve Food&Wine ilk kez oldukça heyecanlı bir işbirliği yaptılar. Ve dünyayı yemek için gezen gurmeler, yemek yazarlarından oluşan bir jüri ile Asya, Avrupa ve Avustralya'daki en iyi restoranları seçtiler. Bu arada kriter o restoranın bulunduğu ülkenin kültürünü, geleneklerini ve mutfağını yansıtmasıydı. Sidney'de bir İtalyan restoranı keşfetmek değil maksat. Yerel lezzetleri gerçek atmosferinde tadabileceğimiz bir mekan bulmak elbette. Bu arada liste ödüllü yazar James Beard ve 20 yıldır yemek kültürü üstüne yazılar kaleme alan Besha Rodell tarafından hazırlandı. Şu sıralar New York Times Sydney için yemek eleştirileri yazan Rodell bu liste için son dört ayda 24 ülkeye gitti, altı kıta gezdi, 37 otelde konakladı ve havada toplam 279 saat geçirdi. Yorucu ama oldukça eğlenceli değil mi?.. Peki ama sonuçta listede neler mi yer aldı? İşte Dünyanın En İyi Restoranları Listesi'nden bazıları... Önümüzdeki haftalarda diğerlerine de ara ara yer vereceğim.



Asya-Avustralya

"Avustralya mutfağı nelerden oluşur?" desem. Net bir yanıt almam zor olabilir. Belki biraz geyik eti diyebiliriz. Bir de Sidney'de böcek çeşitleri sunan restoran epey konuşulmuştu. Ama mutfak bunlardan ibaret olamaz değil mi. İşte bu liste bize diyor ki Attica'ya giderseniz ülke mutfağı hakkında tam bir bilgi edinebilirsiniz. Şefi ve sahibi Ben Shewry sizi ülke mutfağı hakkında bir yolculuğa çıkarıyor. Menüde avokadolu tost da var devekuşu yumurtası da...



Burnt Ends

Söz konusu Singapur olunca yemek yazarlarının iki önerisi var. Biri bulduğunuz tüm chili soslu yengeçleri yemeniz. İkincisi ise Burnt Ends isimli restorana gitmeniz. Aslında tüm listenin mantığına ters düşen bir yer Burnt Ends. Singapur'da ama kendini 'Avustralya usulü barbekü' olarak nitelendiriliyor. Şef Avustralyalı. Tüm ekibi de dünyanın farklı yerlerinde yetişmiş. Ama zaten Singapur'dayız. Dünyanın en kozmopolit şehirlerinden biri. İşte tam da bu anlamda restoran Singapur'un ruhunu iyi yansıtıyor. Et ve barbekü çeşitlerine methiyeler dizilmiş. Sebze ve diğer yemeklerine de methiyeler dizilmiş. Etlerin astronomik fiyatları olduğunu da belirtelim. Ama bir sandviç yiyip 15 dolara çıkmak da mümkün.



Fuunji

Tokyo'da önünde uzun kuyruklar oluşan pek çok restoran var. Ama hiçbiri Fuunji kadar uzun olmuyor. Öyle ki kuyruk trafiğin aktığı yolda kesilip karşı kaldırımda devam ediyor. Hatta içeri girdiğinizde de kuyruğun devam ettiğini görüyorsunuz. Ama en azından bu sürede sipariş vereceğiniz yemekleri ve nasıl ödeme yapacağınızı seçiyorsunuz. Her biri için bir fiş makineden çıkıyor. Bunu da size yerinizi gösteren garsona vermeniz yeterli. Bu arada uzun masaları yaklaşık 15 kişi ile paylaşıyorsunuz. Bu arada mekanın spesiyalitesi noodle'ları. "Evet Tokyo'da pek çok yerde var ama burada tatmadan noodle yemişim demeyin" diye listede not düşülmüş.



Bu da benim favorim

Yeme-içme yazarları, gezginlerden oluşan dünyanın en iyi restoranları listesini okuduğumda hep aklıma benim en iyilerim geliyor. Ara ara sevdiklerimden bahsediyorum da. Ama dünyada en iyi bulduklarımı hiç kaleme almadım. Örneğin yediğim en iyi et... Orlando'da maalesef bugün kapanan Norman's başlangıç tabakları, ana yemekler ve tatlı olarak dünyada favorilerim arasında. Özellikle et konusunda ilk üçe kesin girer. Zaten hem şefi ve sahibi hem de restoran ABD'de ve dünyada pek çok ödüle layık görülmüş. Bu arada Normans'ın bu denli başarılı olmasının ardında Şef Norman van Aken'ın yanı sıra bir de Türk isim var: Yusuf Yıldız. Mekanın genel müdürü. 13 yaşından beri turizm ve gastronomi işinde olan Yıldız, restoranın altı ay içinde yeni yerinde servis vermeye başlayacağını söylüyor. Bu arada servis personeli arasında da oldukça başarılı gençler var. Umarım işinde iyi bir müdür ve servis elemanlarını ülkemizdeki restoranlarda da daha sık görürüz.



Masque Bulması çok da kolay olmayan bir mekan var sırada. Mumbai'nin sanayi bölgesinde, eski bir pamuk dokuma fabrikasında hizmet veriyor. Ama içeri adım atınca bambaşka bir dünya aralanıyor. Şefi Prateek Sadhu, Noma, The French Laundary ve Alinea gibi restoranların mutfaklarında çalışmış deneyimli bir isim. Tadım menüsünde isli tereyağı ile hazırlanan ekmekler, mango ile harmanlanan et yemekleri ve tatlı olarak da siyah pirinçle hazırlanan dondurma sunuluyor.



Avrupa

Ganbara San Sebastian, İspanya İyi yemeğin anavatanındayız. Özellikle eski şehirde pinço hani şu barlarda yenen atıştırmalıkları tadabileceğiniz pek çok yer var. Ama en mutlu kalabalık hep Ganbara önünde oluyormuş. Şahsen gitmedim ama inceledikçe iştahım kabardı. Özellikle yengeç tarları ve yabani mantar türleriyle servis edilen yumurta sarısı tabağı da enfes görünüyor. Üst katı da trendy partilere ev sahipliği yapıyormuş



Sorbillo Fuunji Napoli, İtalya Napoli pizzasını sever misiniz bilmiyorum ama Sorbillo'da her şeyi seveceğiniz garanti. Listenin en iyileri arasındaki restoran iki katlı. Alt katta açık mutfağı izlerken yemeklerinizi yiyebilme şansınız var. Ne mi yemeli? Elbette organik domates sosu ile hazırlanan ve odun ateşinde pişen pizza.