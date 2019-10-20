Çayın ülkesine yolculuk

BUGÜN NELER OLDU

Sri Lanka, bizden çok uzakta olduğu için ne gitmeyi planlıyordum ne de hakkında yeterince bilgi sahibiydim. Ama THY, direkt seferler başlatınca ve gidenlerden çok iyi şeyler duyunca merak ettim ve dört günlük kısa ama yoğun bir seyahat gerçekleştirdim. Sri Lanka'yı çok sevdim ve çok da keyif aldım, o yüzden size de tavsiye ediyorum. Şimdi size Sri Lanka hakkında biraz bilgi verip görmeniz gereken yerleri ve yapmanız gerekenleri anlatacağım. Hint Okyanusu'nda, Hindistan'ın 31 kilometre güneyinde yer alan Sri Lanka'nın adı 1972 yılına kadar Seylan'dı. Bu tarihte adı, 'Kutsal Toprak' anlamına gelen Sanskritçe Sri Lanka ile değiştirildi. Hint Okyanusu'nun İncisi olarak adlandırılan, gözyaşı damlası şeklinde ki Sri Lanka, 18. yüzyıl sonlarına kadar Hollanda kolonisiydi. Sonra Portekiz sömürgesine giren ada 1948'de bağımsızlığına kavuşmuştu. Ancak uzun yıllar İngiliz sömürgesi altında kaldı. Dünyaca ünlü Kwai Köprüsü filminin çekildiği ada bugün bir demokratik sosyalist cumhuriyet. 20 milyon civarında nüfusu olan ülkenin, bin 340 kilometrelik sahil şeridi var. Ülkede Sinhala ve Tamil resmi dil ancak büyük şehirlerde yaygın olarak İngilizce konuşuluyor. Budizm'in doğduğu yer olarak da bilinen Sri Lanka'da halkın yüzde 70'i Budist, geri kalanları ise Hindu, Hıristiyan ve Müslümanlardan oluşuyor. Sri Lanka yemekleri genellikle meyve ve baharattan oluşuyor. En bilinen yemekleri arasında, pittu ve wattalapam geliyor.Sri Lanka'nın eski adına ilham veren Seylan çayını duymayan yoktur herhalde. Seylan çayı, 1900'lü yılların başında, 1900 metre rakımlı Nuwara Eliya bölgesinde yetiştirilmeye başlandı. Hâlâ en lezzetli Seylan çayları bu bölgede yetiştiriliyor. Sri Lanka, günümüzde birçok değerli taşın çıktığı yeraltı zenginlikleriyle de adından söz ettiriyor. Pırlanta, safir, rubi ve yakut en önemli doğal yeraltı zenginlikleri. Dünya üzerinde değerli ve yarı değerli olan taşların hemen her çeşidi Sri Lanka'da yeraltından çıkarılıyor ve çok uygun fiyatlara satılıyor. Sri Lanka'nın son yıllarda gezginlerin ilgisini çekmesinin bir sebebi de vahşi hayvanlara ev sahipliği yapan doğal hayatı...Sri Lanka'nın başkenti Kolombo, aynı zamanda ülkenin en büyük ve en gelişmiş şehri. Kolombo'da gezilecek ve görülecek çok yer var. Kolombo Limanı, Saat Kulesi, Parlamento Binası, tarçın bahçeleri, York Caddesi, Chatham Caddesi ve Galle Caddesi bunların başında geliyor. Alışverişi seviyorsanız, Odels Unlimited, Sri Lanka'nın en iyi alışveriş merkezlerinden biri. Orijinal markaların Sri Lanka üretimi olanlarını uygun fiyatlara alabilirsiniz. Alışveriş merkezlerinde pazarlık yaparsanız, inanılmaz indirimler yaptırabilirsiniz. Barefoot ve Paradise Caddesi de alışveriş için doğru adres. Sri Lanka'da oymacılık, süs eşyaları ve el sanatları meşhur, dolayısıyla daha çok bu tür hediyelik eşyaları tercih edebilirsiniz. Şehirde birçok güzel kafe, restoran ve eğlence mekanı da var. Sabaha kadar eğlencenin sürdüğü gece kulüplerine de ev sahipliği yapan şehirde eğlenceli geceler geçirebilirsiniz. Kolombo'nun dışında ülkede görmenizi tavsiye edebileceğim başka şehirler de var. Kandy bunlardan biri. Ülkenin eski başkenti olarak bilinen Kandy'de yöresel el işçiliği ile yapılan batiklerden almadan dönmeyin. Bir de Kandy'de, Sri Lanka'ya özgü yapılan muhteşem dans gösterisini de izleyin. Şimdi de ülkede görülmesi gereken diğer yerlerle ilgili kısaca bilgi vereyim. Tooth Temple, yani Diş Tapınağı, ülkenin en önemli kutsal yerlerinden biri. Budha'nın bir dişinin tapınağın içinde saklandığına dair inanç nedeniyle bu tapınak çok önemseniyor. Ülkede Müslümanlar için de çok kutsal olan bir yer var: Hz. Adem Tepesi. Burası Müslümanlar tarafından en çok ziyaret edilen yer. Bir rivayete göre Adem Peygamber cennetten kovulduğunda bu tepeye indirilmiş, bu nedenle tepe günümüzde Adem Tepesi olarak anılıyor.Botanik Bahçesi, Yala National Park ve Kaplumbağa Yumurtlama Alanı da ülkenin turistik yerleri arasında sıralanıyor. Ayrıca Sri Lanka'nın ünlü filleriyle fil safari yapmadan da dönmeyin. Sri Lanka'da deniz-kum-güneş tatili de yapabilirsiniz. Çünkü ülkenin plajları da muhteşem. En ünlü plajları arasında Bentota, Galle, Arugambay, Unawatuna, Kalutara, Matara ve Negambo bulunuyor.Sri Lanka'ya gitmişken dünyaca ünlü çayların yetiştiği yerleri görmemek de olmaz. Sri Lanka'nın en güzel çaylarının yetiştiği Nuwara Eliya, deniz seviyesinden 2 bin ila 5 bin metre yükseklerde yetiştirilen çayların lezzetini yerinde tatmak, çay fabrikalarını, amatör-profesyonel çay işçiliğini bir arada görmek ve bölgenin doğasına şahitlik etmek isteyenler için muhteşem bir yer.2000 yılı aşan geçmişe sahip olan ve Altın Taş olarak da adlandırılan, Dambulla Mağara Tapınakları da çok ilginç. UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan ve beş ayrı mağaraya dağılmış 150 Buda heykeline ev sahipliği yapan tapınaklar görülmeyi fazlasıyla hak ediyor. Tapınağın avlusunda özgürce gezinen ve Hindistan cevizi ile beslenen maymunlara sıkça rastlamak mümkün. Dambulla ayrıca, kayalıklar ve yeşilliklerle tam bir doğa harikası. Sri Lanka'nın en önemli tarihi bölgelerinden biri de Polonnaruwa. Burada, içinde nilüfer çiçekleri bulunan banyo, manastır, Gal Pota, Gal Vihara ve Budha heykelleri görülmeye değer. Eski Anuradhapura Kralı'nın sarayının bulunduğu ve UNESCO tarafından korunmaya alınan Sigiriya Tepesi de görülecek yerler listesinde bulunuyor.