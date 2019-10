Dünyayı yiyoruz

BUGÜN NELER OLDU

Festival ruhunu seviyorum. Aynı hayat tarzını, zevkleri paylaşan insanların bir araya gelmesinden hep hatırlanmaya değer anılar çıkıyor. Bu ister bir caz festivali olsun ister sanat ister tasarım... Ama iş dönüp dolaşıp yemek yemeye, farklı tatlar keşfetmeye gelince nedense bir başka heyecanlanıyorum. Günler öncesinden hangi aktivitelere katılmak istediğime karar verip hazırlanıyorum. Bugün sonbaharda dünyanın farklı yerlerinde gerçekleşen gastronomi festivallerinden ilgimi çekenleri kaleme aldım. Aralarında favorimi de seçmeyi unutmadım. Belki size de ilham verir... Vermese bile bu yazının iştah açacağı garanti...Fransa'nın güneybatısındaki Bessieres kasabasına gittiniz mi? Ufak, şirin, eğlenmeyi ve yemek yemeyi sevenlerin yaşadığı bir yer. Hem kasım ayında gitmek için bir bahaneniz de var. 2 Kasım'da artık geleneksel hale gelen Dev Omlet Festivali gerçekleşiyor. Ne mi oluyor... 40 adam toplam 15 bin yumurta kullanarak kasabanın ortasına yerleştirilen dev tencerede omlet karıştırıyor. Pişmesi yaklaşık 40 dakika sürüyor. Dileyenler tadına da bakabiliyor. Hem hijyen kurallarına epey önem veriyorlar. Bu arada iki gün boyunca sanat gösterileri ve farklı etkinlikler de kasabada devam ediyor. "Ben omletimi ekmekle yerim" diyenler de merak etmesin. Herkese yetecek kadar baget ekmek de stantlarda dağıtılıyor.1-13 Kasım tarihleri arasında Montreal'de orijinal adıyla MTL a Table düzenleniyor. Ne mi oluyor 11 gün boyunca şehrin en iyi 150 restoranı üç tabaktan oluşan menülerini 21, 31 ya da 41 dolardan satıyor. Bir başlangıç, bir ana yemek ve bir de tatlı bu menüye dahil oluyor. Ayrıca menüler de çok seçmeli oluyor. Bir benzeri ekim ayı boyunca 'magical dining' (büyülü yemek) adı altında Orlando'da da düzenleniyor.Mutluluğun içine dalmaya hazır mısınız? Madem çikolata insanı mutlu ediyor o halde bu festival insanı harikalar diyarına götürür. Zira dünyadaki en büyük çikolata festivaline Salon du Chocolat'ya gidiyoruz. Festival 30 Ekim'de başlıyor ve 3 Kasım'a dek devam ediyor. Adından da anlaşıldığı üzere Fransa'da yapılıyor festival... Paris'te gerçekleşen şovun bu yıl 25'inci doğum günü. Ve elbette sayısız doğum günü sürprizleri de sizi bekliyor. Mesela 25'inci yıla özel, 2 bin 500 metrekarelik bir pastane alanı var bu sene. Ayrıca dünyanın farklı yerlerinden en önemli 500 çikolata ve kakao üreticisi festival için Paris'e gelecek. Philippe Conticini, Dominique Costa, Christophe Felder gibi tatlı dünyasının en önemli şefleri de festival boyunca oturumlarda meslek sırlarını anlatacak, kitaplarını imzalayacak ve workshop'lar yapacak. Hem gençler hem çocuklar hem de yetişkinlikler için de farklı aktiviteler bulunacak. Çikolata ile yapılan heykellerin yer aldığı sergi, imza günleri ve Japon yemekleriyle çikolata uyumu gibi bölümler de cabası. Bu arada Salon du Chocolat'nın New York ayağı da 16-17 Kasım'da New York Javits Center'da gerçekleşiyor.Her ülkenin kendine has yemek festivali var. Peki hepsini bir arada yemeye ne dersiniz. Çok eğlenceli değil mi?.. Bir tarafta Brezilya mutfağı, diğerinde Küba... 10 adım atıyorsunuz ve hop kendinizi Lübnan yemeklerini tadarken buluyorsunuz. Belçika'da var Fransa'da Almanya'da... Meksika elbette olmazsa olmaz. Afrika, Kanada, Çin, Japonya, Hindistan... Hâlâ eksik birkaç ülke var. Ama dünyayı yemek için daha güzel bir yer olamaz. Nerede miyiz? Geçen sene 72 milyon ziyaretçi sayısı ile rekor kıran Orlando'dayız. Walt Disney World Resort içinde sonbahar boyunca açık olan EPCOT Şarap ve Yemek Festivali'ndeyiz. Hem arada mola vermek için hız trenlerine binebilirsiniz. Parkın içinde daha yüzlerce etkinlik sizi bekliyor. Benim bugüne kadar gezdiklerim arasında açık ara favorim diyebilirim. Bunun nedeni elbette işin içinde hız treni olmasıKasım ayı İtalya'daki kasabalarda kestane toplama zamanı. İtalya'nın Toskana bölgesindeki Siena eyaletine bağlı bir kasabaya gidiyoruz bu kez: Piancastagnaio'ya... Floransa'ya yaklaşık 110 kilometre uzaklıkta. Araba kiralayıp bir minik İtalya turu yapmak, yeşilin içinde kaybolmak için ideal. Burada her yıl ekim ayında başlayan ve kasımda devam eden Kestane Festivali düzenleniyor. Kavrulmuş, haşlanmış, kurutulmuş. Kestanenin her türlüsüne doyuyorsunuz. Sırf ona da değil sanatsal aktivitelere, sergilere, konserlere de... Yine de kestaneyi fazla kaçırmayın. Çünkü ünlü şefler festival kapsamında kasabaya gelip hünerlerini gösteriyor.Gastronomi meraklıları başlığı okuyunca istikametimizin Alba olduğunu anlamışlardır. Bir mantar ama dünyanın en değerli mantarı. Alba kentinin kuytu ormanlarında avcı köpeklerle mantar toplama fikri kulağa nasıl geldi? Alba Uluslararası Trüf Festivali ya da orijinal adıyla Tartufo Bianco d'Alba her yıl olduğu gibi ekim ayında start aldı ve kasım ayının sonuna dek devam ediyor. Dünyada pek çok tur şirketlerinin buraya özel turları da bulunuyor. Özel yetiştirilmiş köpekler eşliğinde mantarları topladıktan sonra gezinin en keyifli tarafı başlıyor. Yıllardır bu mantarlarla çalışan şeflerin enfes yemeklerini tatmak. Mantarları saklama, pişirme konusunda minik eğitimler de alıyorsunuz.