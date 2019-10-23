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Foto Safari başlıyor!

’de sonbaharla renk cümbüşüne bürünen doğanın kalbinden, en güzel fotoğraf karesini yakalamanın şimdi tam zamanı.

Giriş Tarihi: 23.10.2019 15:35 Güncelleme Tarihi: 23.10.2019 15:47
Şile Foto Safari başlıyor!

Karadeniz kıyısında bulunan, şelaleleri, ormanları, dereleri, yeşil alanları ve temiz havası sebebiyle İstanbulluların sıkça tercih ettiği Şile; 2-3 Kasım'da Foto Safari'ye ev sahipliği yapıyor. Yanınıza fotoğraf makinenizi, spor ayakkabınızı alın ve Sonbaharda doğanın muhteşem değişimine tanık olun!

Sonbaharın Renkleri Şile'de Bir Başka Güzel Muhteşem Sonbahar manzaraları, sarıdan kızıla değişen olağanüstü renk cümbüşüyle, köyleri, dereleri, şelaleleri, ormanıyla Şile Belediyesi muhteşem bir etkinlik gerçekleştiriyor.

İstanbul'un doğaya açılan kapısı Şile'yi keşfetmek için, el değmemiş pek çok doğal güzellikleri, flora ve fauna zenginliğiyle, kültürüyle, Şile beziyle, Şile palamuduyla, köyleriyle, foto safari için oldukça elverişli bir ilçe. Bu amaçla başta Şile'nin bu eşsiz güzelliklerini tanıtmaya yönelik çalışmalar yapan Şile Belediyesi, Türkiye'nin birçok ilinden fotoğrafçıyı Şile'yi keşfetmeye davet ediyor.

Şile'de 2 Kasım'da Foto Safari!

Şile'nin Bütün Güzellikleri Fotoğraflanacak Şile'de ilk defa yapılacak olan Foto Safari turuna ünlü fotoğraf sanatçıları Adem Barış ve Mehmet Kıralı eşlik edecek. Şile'nin tanıtımına büyük katkı sağlayacak olan amatör ve profesyonel tüm fotoğrafçıların katılacağı etkinlikte, İstanbul'un karmaşasından ve gürültüsünden uzak, doğa ile iç içe zaman geçirilecek ve Şile fotoğraflar ile ölümsüzleşecek.

Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı: İstanbullular güzellikleri uzakta aramasın

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