En eğlenceli tatil

Bu sömestr tatilinde çocuklarınızla unutulmaz bir tatil geçirebilirsiniz. Türkiye'nin dört bir yanındaki tesisler yarıyıl tatili için hazırlıklarını tamamladı, misafirlerini bekliyor, Kış sporlarının tadını çıkarma imkanınız da var, spa keyfi yapma da... Gelin alternatiflere hep birlikte göz atalım.

BEYAZ ALTERNATİF

Kışın en güzel tarafı kuşkusuz bembeyaz karlar üzerinde kayak yapmak. Türkiye'de bu keyfi doyasıya yaşatan çok sayıda merkez bulunuyor. Üstelik bu kayak merkezleri eğlenceli ve renkli aktiviteleri ile de öne çıkıyor. Bursa şehir merkezine 35 kilometre uzaklıktaki Uludağ Kayak Merkezi, milli park statüsündeki uçsuz bucaksız bir doğa parkının içinde bulunuyor. Alpin stilden snowboard'a, cross country'den helikopterli kayağa birçok dal için elverişli pistlerin bulunduğu Uludağ'da kayağa ilk kez başlayacak olanlar profesyonel hocalardan yardım alabiliyor. Bölgede farklı konaklama seçenekleri de bulunuyor. Uludağ 2. Bölge'de bulunan Monte Baia Uludağ, bir dağ otelinin sıcak ortamını, şehir oteli konforuyla bir araya getiriyor. Otel, 9000 metre uzunluğundaki pistlere sahip. Palandöken Kayak Merkezi ise İstanbul, Ankara gibi merkezlere tek bir uçak bağlantısıyla ulaşılan Erzurum Havaalanı'na sadece 18 km mesafede. Palandöken Dağları üzerine kurulmuş olan merkez Türkiye'nin en yüksek zirvesine sahip. Palandöken'de suni kar makineleri sayesinde sezon uzun sürüyor. Gece kayağı imkanı da bulunuyor. Soğuk fakat güneşli, keyifli bir kış sabahında kayak yapmak isteyenler Palandöken'i tercih ediyor. Sway Hotel Palandöken, modern ve aile dostu kayak otellerinden biri olarak dikkat çekiyor. Tesis ışıklandırılmış pistleri, kayakçı kamera takip sistemi ve yüksek donanımlı özel ekipmanlarının yanı sıra bilinçli, genç ve dinamik eğitmenleriyle amatör kayakçıların yetişmesine de yardımcı oluyor. Çocuklarına unutulmaz bir tatil hediyesi vermek isteyen ailelere özel avantajlı konaklama paketleri sunan Polat Erzurum Resort Hotel de iyi bir alternatif. Otelde, çocuklara özel karda oyun alanı, mini kulüp ve mini disco bulunuyor. SNOWPARK DA VAR

Bolu merkezine 45 km uzaklıkta olan Kartalkaya, geniş pistleri, ılıman havası, sakin ortamı ile kış tatili için akla gelen ilk seçeneklerden. Kartalkaya, yüksek kar kalitesi ile de dikkat çekiyor. Özellikle snowboard meraklıların uğrak yeri Kartalkaya, Avrupa standartlarına uygun olarak hazırlanmış özel board pisti ile bütün board sevenleri bir araya topluyor. Burada yeni başlayanlar için baby pistler de bulunuyor. Korunaklı yamaçları sayesinde sert rüzgarlardan etkilenmeyen merkezde her seviyeden kayakçı kayabiliyor. Lüks butik dağ oteli konseptiyle hizmet veren Kaya Palazzo Ski&Mountain Resort kayak ve snowboard tutkunlarına unutulmaz bir kış tatili sunuyor. Dünya standartlarında bir kayak ve snowboard merkezi olarak hizmet veren Dorukkaya Ski&Mountain Resort, Avusturya'dan gelen mühendisler tarafından projelendirilen Türkiye'nin ilk snowparkı ile farklı seviyelerdeki tüm snowboard tutkunlarına hizmet veriyor.