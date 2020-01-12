Sakinlik isteyenlere

Güne göl kıyısında enfes bir kahvaltıyla başlamak sizce de harika olmaz mı? O halde Abant'ın huzurlu atmosferine ortak olmak için yılın en güzel zamanlarını kaçırmayın. Çocuklarla beraber kartopu oynamak, göl kenarında yürümek ve doğayla baş başa kalmak isterseniz Abant Palace tam size göre, Karlar altında bambaşka olan Abant'ta çocuklarınızla beraber keyifli vakit geçirebilir, onlara eğlenceli bir deneyim hediye edebilirsiniz. Kapalı havuz imkanı olan tesiste, çocuklar için oyun alanı da bulunuyor.

Yenilenmenin adresi

Afyonkarahisar, termal turizmin en önemli merkezlerinden biri. Ama tarihi ve gastronomisiyle de iddialı... Hem termal havuzlarında şifa bulmak hem de lezzetli yemekler tatmak için doğru adres. Şehrin her tarafında termal otellere rastlamak mümkün. Bu otellerde çocuklara yönelik hizmetler ve aktiviteler de var. Afyon'a gitmişken şehri gezmeyi de ihmal etmeyin. Gelenlerin ilk ziyaret ettikleri yerin başında Kocatepe geliyor. 26 Ağustos 1922'de Başkomutan Mustafa Kemal tarafından Büyük Taaruz'un başlatıldığı yere bir rehber eşliğinde çıkarsanız ilginç bir deneyim yaşarsınız. Afyon Mevlevihanesi ise Anadolu'da kurulan en eskilerden bir tanesi. Afyonkarahisar Kalesi ise Hititler'den başlayıp Osmanlı'ya kadar sürekli el değiştirmiş ve pek çok efsaneye de konu olmuş.