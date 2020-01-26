Kuzey Işıkları’nı izleyerek uykuya dalabilirsiniz

Finlandiya'ya bağlı yaklaşık 200 bin nüfuslu Lapland, doğal güzellikleriyle ziyaretçilerine etkileyici manzaralar sunan bir bölge. Şu sıralar Ren geyikleri, haskiler eşliğinde gerçekleştirilen safari turları, gökyüzünde dans eden Kuzey Işıkları ile yılın en güzel zamanlarını yaşıyor. Bölgedeki Rovaniemi şehri Kuzey Avrupa'nın en çok ziyaret edilen yerlerinden biri. Çevresinde yer alan Noel Baba kasabaları da büyük ilgi görüyor. Akyaka'daki No22 Riders' Inn'in sahibi Doruk Tırman ile Sail Loft Bodrum ve SL Retro Society İstanbul'un sahibi Arda Önen de geçen günlerde bu masalsı coğrafyaya bir seyahat gerçekleştirdiler. Eğlence sektörünün iki önemli ismi bu seyahatleri ile ilgili sorularımızı yanıtladılar.
- Lapland'e ayak bastığınızda ilk ne hissettiniz?
- Doruk Tırman:
Beni tanıyanlar yaz insanı olduğumu düşünse de, Lapland ve özellikle Finlandiya çok uzun süredir görülecek yerler listemin en tepesindeydi. Doğasını, iklimini, içinde barındırdığı canlı türlerini, eşi benzeri olmayan doğa olaylarını ve soğuk iklim insanının mizacını hep merak etmiştim. Dört günlük bu kısa seyahatte olabildiğince bu merakımı gidermeye çalıştım. Finlandiya insanı ve doğası ile gördüğüm en huzur dolu cağrafyalardan biri. İnsanı sizi, her şey normalde ilerlediğinden daha yavaş ilerliyormuş gibi bir duyguya düşürüyor.
- Arda Önen:
Açıkçası ben de çevremde yaz insanı olarak bilinsem de kış aylarını daha çok severim. Hani kar yağsın, yollar kapansın ama ben dört çeker aracımla seyahat halinde olayım... Lapland'e ayak bastığım an buzla kaplı yollarını, karla kaplı uçsuz bucaksız manzarasını görünce büyülendim. Hemen kendimi yollara, donmuş göllerin üzerine atmak istedim. Nitekim öyle oldu. Ve geçirdiğimiz dört gün tabii ki bize yetmedi. Ekip olarak yeni bir Nordkapp rotası çizdik. Planlar başladı.
- Lapland'a gideceklere öncelikle hangi aktiviteleri deneyimlemelerini tavsiye edersiniz?
- D.T:
Baltık Denizi'nde devasa kütlelerdeki buzulları kıran, Sampo Icebreaker adlı gemiyle ilerlemek harika bir tecrübeydi. Doğanın gücünü ve insanoğlunun doğanın gücü karşısında neleri başarabildiğini canlı canlı gözlemleme şansım oldu. Yine de buzları eritmek yerine sadece kırmakla yetinmemiz gerektiğini eklemeliyim sanırım. Kar motorları ile karların üzerinde gazlamak da adrenalin düşkünlerinin mutlaka denemesi gereken bir aktivite.
- A.Ö:
Deniz hastası biri olarak tabii ki buzkıranda kendimden geçtim. Geminin her kamarasına, kaptan köşküne bile girdik, çıktık. Her şeye izin verdiler. Buzları kıra kıra ilerlemek inanılmaz görkemliydi. Bu mutlaka yapılmalı. Onun dışında donmuş göllerin ve nehirlerin üzerinde kar motoru ile seyahat etmek de ikinci sırada geliyor benim için.
YATAĞA DÜŞEN KAR TANELERİ
- Kaldığınız oteller nasıldı?
- D.T:
Cam tavanlı iglolar harikaydı.
Şanslıysanız, yatağınızda uykuya dalana
kadar Kuzey Işıkları'nı izleyebilirsiniz.
Kuzey Işıkları olmadığında da bulutsuz
bir havada gökyüzünün tadını çıkarıyorsunuz.
En şanssız durumda bile yatağınızın
üstüne bembeyaz kar taneleri
düşüyor ama üşümüyorsunuz. Mutsuz
olma şansınız yok anlayacağınız. Rovaniemi'nin
merkezindeki oteller genelde
kaliteli. Çalışanlar güleryüzlü.
- A.Ö:
Son gece Santa's Igloos Arctic
Circle'da kaldık. Tavanları camdı. Odalar
küçük ve çok temizdi. Odanın duvarına
asılı Kuzey Işıkları göründüğünde alarm
veren bir tablet mevcut. Ancak hava bulutlu
olduğu için hiç alarm vermedi.
- Kuzey Işıkları'nı göremediniz mi?
- D.T:
Hava şartları yüzünden ucundan
azıcık gördük, diyebilirim. Şubat ve
mart aylarında orada bulunmak Kuzey
Işıkları'nı en etkileyici hali ile görmek
isteyenlerin seçimi olmalı.
- A.Ö:
İlk gün hava günlük güneşlik
ve açıktı. Havalimanından otele giderken
rehberimiz bize üç haftadır hiç güneş
görmediklerini söyledi. Aynı gece buzdan
yapılmış restoranda yemek yedik ve
dışarıda ateş başına geçtik. Tam o sırada
iki kalın çizgi belirdi, gökyüzünde. Hafif
flu! Hızlıca hareket ettiler. Ancak çok
geçmeden kayboldular. Gördük mü? Gördük.
Ama Nordkapp seyahatinden daha
çok ümitliyiz.
Somon çorbası çok lezzetli
- Bölgenin mutfağı hoşunuza gitti mi? Gittiğiniz restoranların içinde en beğendikleriniz hangileri oldu?
- D.T: Somonun her türlüsünü ve sanırım en tazesini bulma şansınız yüksek bu bölgede. Rovaniemi'de birden çok kaliteli restoran ve iyi şefler var. Menü seçimlerinizi yaparken somon ana kalem olmalı. Daha önce farklı menülerde tattığım tüm somonlardan daha lezzetli olduğunu söyleyebilirim. Finlerin mutfağında çok önemli bir yeri var ve bu balıkla ilgili kendilerini oldukça geliştirmişler. Bunun dışında geyik eti de tüm restoranlarda sunuluyor. Favorim olmasa da denenebilir. - A. Ö: Bölgede en çok geyik eti ve somon yeniyor. İkisini de çok sevdim. Ama somon çorbası ilk aklıma gelen. Gerçekten çok lezzetliydi. İki tabak içildi tabii ki. Sabah kahvaltılarında bile soğuk balık çeşidi bolca bulunuyor. Bize uzak gelse de ben çokça yedim. Sevdim.