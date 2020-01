Kuzey Işıkları’nı izleyerek uykuya dalabilirsiniz

Finlandiya'ya bağlı yaklaşık 200 bin nüfuslu Lapland, doğal güzellikleriyle ziyaretçilerine etkileyici manzaralar sunan bir bölge. Şu sıralar Ren geyikleri, haskiler eşliğinde gerçekleştirilen safari turları, gökyüzünde dans eden Kuzey Işıkları ile yılın en güzel zamanlarını yaşıyor. Bölgedeki Rovaniemi şehri Kuzey Avrupa'nın en çok ziyaret edilen yerlerinden biri. Çevresinde yer alan Noel Baba kasabaları da büyük ilgi görüyor. Akyaka'daki No22 Riders' Inn'in sahibi Doruk Tırman ile Sail Loft Bodrum ve SL Retro Society İstanbul'un sahibi Arda Önen de geçen günlerde bu masalsı coğrafyaya bir seyahat gerçekleştirdiler. Eğlence sektörünün iki önemli ismi bu seyahatleri ile ilgili sorularımızı yanıtladılar.Beni tanıyanlar yaz insanı olduğumu düşünse de, Lapland ve özellikle Finlandiya çok uzun süredir görülecek yerler listemin en tepesindeydi. Doğasını, iklimini, içinde barındırdığı canlı türlerini, eşi benzeri olmayan doğa olaylarını ve soğuk iklim insanının mizacını hep merak etmiştim. Dört günlük bu kısa seyahatte olabildiğince bu merakımı gidermeye çalıştım. Finlandiya insanı ve doğası ile gördüğüm en huzur dolu cağrafyalardan biri. İnsanı sizi, her şey normalde ilerlediğinden daha yavaş ilerliyormuş gibi bir duyguya düşürüyor.Açıkçası ben de çevremde yaz insanı olarak bilinsem de kış aylarını daha çok severim. Hani kar yağsın, yollar kapansın ama ben dört çeker aracımla seyahat halinde olayım... Lapland'e ayak bastığım an buzla kaplı yollarını, karla kaplı uçsuz bucaksız manzarasını görünce büyülendim. Hemen kendimi yollara, donmuş göllerin üzerine atmak istedim. Nitekim öyle oldu. Ve geçirdiğimiz dört gün tabii ki bize yetmedi. Ekip olarak yeni bir Nordkapp rotası çizdik. Planlar başladı.Baltık Denizi'nde devasa kütlelerdeki buzulları kıran, Sampo Icebreaker adlı gemiyle ilerlemek harika bir tecrübeydi. Doğanın gücünü ve insanoğlunun doğanın gücü karşısında neleri başarabildiğini canlı canlı gözlemleme şansım oldu. Yine de buzları eritmek yerine sadece kırmakla yetinmemiz gerektiğini eklemeliyim sanırım. Kar motorları ile karların üzerinde gazlamak da adrenalin düşkünlerinin mutlaka denemesi gereken bir aktivite.Deniz hastası biri olarak tabii ki buzkıranda kendimden geçtim. Geminin her kamarasına, kaptan köşküne bile girdik, çıktık. Her şeye izin verdiler. Buzları kıra kıra ilerlemek inanılmaz görkemliydi. Bu mutlaka yapılmalı. Onun dışında donmuş göllerin ve nehirlerin üzerinde kar motoru ile seyahat etmek de ikinci sırada geliyor benim için.Cam tavanlı iglolar harikaydı.Şanslıysanız, yatağınızda uykuya dalanakadar Kuzey Işıkları'nı izleyebilirsiniz.Kuzey Işıkları olmadığında da bulutsuzbir havada gökyüzünün tadını çıkarıyorsunuz.En şanssız durumda bile yatağınızınüstüne bembeyaz kar taneleridüşüyor ama üşümüyorsunuz. Mutsuzolma şansınız yok anlayacağınız. Rovaniemi'ninmerkezindeki oteller geneldekaliteli. Çalışanlar güleryüzlü.Son gece Santa's Igloos ArcticCircle'da kaldık. Tavanları camdı. Odalarküçük ve çok temizdi. Odanın duvarınaasılı Kuzey Işıkları göründüğünde alarmveren bir tablet mevcut. Ancak hava bulutluolduğu için hiç alarm vermedi.Hava şartları yüzünden ucundanazıcık gördük, diyebilirim. Şubat vemart aylarında orada bulunmak KuzeyIşıkları'nı en etkileyici hali ile görmekisteyenlerin seçimi olmalı.İlk gün hava günlük güneşlikve açıktı. Havalimanından otele giderkenrehberimiz bize üç haftadır hiç güneşgörmediklerini söyledi. Aynı gece buzdanyapılmış restoranda yemek yedik vedışarıda ateş başına geçtik. Tam o sıradaiki kalın çizgi belirdi, gökyüzünde. Hafifflu! Hızlıca hareket ettiler. Ancak çokgeçmeden kayboldular. Gördük mü? Gördük.Ama Nordkapp seyahatinden dahaçok ümitliyiz.- D.T: Somonun her türlüsünü ve sanırım en tazesini bulma şansınız yüksek bu bölgede. Rovaniemi'de birden çok kaliteli restoran ve iyi şefler var. Menü seçimlerinizi yaparken somon ana kalem olmalı. Daha önce farklı menülerde tattığım tüm somonlardan daha lezzetli olduğunu söyleyebilirim. Finlerin mutfağında çok önemli bir yeri var ve bu balıkla ilgili kendilerini oldukça geliştirmişler. Bunun dışında geyik eti de tüm restoranlarda sunuluyor. Favorim olmasa da denenebilir. - A. Ö: Bölgede en çok geyik eti ve somon yeniyor. İkisini de çok sevdim. Ama somon çorbası ilk aklıma gelen. Gerçekten çok lezzetliydi. İki tabak içildi tabii ki. Sabah kahvaltılarında bile soğuk balık çeşidi bolca bulunuyor. Bize uzak gelse de ben çokça yedim. Sevdim.

