Türkiye’nin en manzaralı koşusu Riva’da başlıyor

7'den 70'e tüm sporseverleri doğayla buluşturmak sağlıklı yaşam ve ilçenin doğal güzelliklerine dikkat çekmek amacıyla bu yıl 3.sü yapılan Riva Koşusu, sporun günlük hayatta daha fazla yer almasını da amaçlıyor.

Riva Merkezden başlayarak, 5 km koşularak koylardan U dönüşü yapılmasıyla düzenlenecek yarış toplam 10 kilometrelik parkurda gerçekleşecek. 4-12 yaş arasındaki Minik Adımlar koşucuları da 500m'lik parkurda koşacak.

Sporseverlere doğada heyecan dolu bir yarış deneyimi yaşatacak koşuya geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da 1000 kişinin katılması bekleniyor.

Katılımcılara kazanma hırsını değil, mücadele etme keyfini tattırmayı hedefleyen Riva Koşusu'nda her kategoride en hızlı 3 erkek ve 3 kadın kürsüye çıkacak. Yarışmacılar farklı yaş gruplarında tasnif edilecek ve ilk 3'e girenler sürpriz ödüller kazanacak.

Sporcular için antrenman ve yarışlara hazırlık niteliği taşıyan organizasyon, her yaştan sporsever, aileler ve ilçe sakinleri için spor ve doğayla iç içe keyifli bir hafta sonu fırsatı sunacak.

Riva Koşusu'na katılmak isteyenler kayıtlarını, 9 Şubat tarihinde yarış öncesinde Riva Meydanı'nda kurulacak başvuru masalarından yaptırabilecek.

RİVA YOL KOŞUSU

Tarih:9 Şubat 2020 Pazar

Yer: Riva Merkez

Saat: 10:00