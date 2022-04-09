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Giriş Tarihi: 9.4.2022 17:13

Saklıkent kanyonu sezona hazır

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Saklıkent kanyonu sezona hazır

Önemli turizm merkezlerinden Muğla ve Antalya sınırında yer alan Saklıkent Kanyonu, her yıl olduğu gibi bu yıl da tatilcilerin uğrak noktası olacak. Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz, Saklıkent Kanyonu sezona hazır. Saklıkent Kanyonu Milli Parkı’mız bu sezon da doğa severleri bekliyor” dedi.

Dünyaca ünlü turizm merkezlerinden Muğla ve Antalya arasında olan Saklıkent Kanyonuna, ziyaretçi akını bekleniyor. En popüler turizm çekim merkezlerinden biri olan Muğla'nın Seydikemer ilçesi sınırlarında yer alan Saklıkent'te, tatilcilerin bir çok aktivite yapabilmesi için her türlü olanak sağlanıyor. Yaz aylarında dahi suyunun sıcaklığı düşük sıcaklığa sahip olduğu 18 kilometrelik kanyon, bu sezon da macera tutkunlarını bekliyor.

DOĞAL GÜZELLİĞİYLE BÜYÜLÜYOR

Ülkemizin yeryüzü cenneti köşelerinden biri olan kanyonda, turistlerin güzel bir tatil yapabilmesi için her şey mevcut. Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz, tatilcilere çağrıda bulunarak, "Saklıkent Kanyonu sezona hazır. Çeşitli sportif aktivitelere olanak tanıyan, doğal yapısı ve akıntılarla şekillenmiş kayalarıyla dikkat çeken Saklıkent Kanyonu Milli Parkı'mız bu sezon da doğa severleri bekliyor" dedi.

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Saklıkent kanyonu sezona hazır
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