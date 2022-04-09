Dünyaca ünlü turizm merkezlerinden Muğla ve Antalya arasında olan Saklıkent Kanyonuna, ziyaretçi akını bekleniyor. En popüler turizm çekim merkezlerinden biri olan Muğla'nın Seydikemer ilçesi sınırlarında yer alan Saklıkent'te, tatilcilerin bir çok aktivite yapabilmesi için her türlü olanak sağlanıyor. Yaz aylarında dahi suyunun sıcaklığı düşük sıcaklığa sahip olduğu 18 kilometrelik kanyon, bu sezon da macera tutkunlarını bekliyor.

DOĞAL GÜZELLİĞİYLE BÜYÜLÜYOR

Ülkemizin yeryüzü cenneti köşelerinden biri olan kanyonda, turistlerin güzel bir tatil yapabilmesi için her şey mevcut. Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz, tatilcilere çağrıda bulunarak, "Saklıkent Kanyonu sezona hazır. Çeşitli sportif aktivitelere olanak tanıyan, doğal yapısı ve akıntılarla şekillenmiş kayalarıyla dikkat çeken Saklıkent Kanyonu Milli Parkı'mız bu sezon da doğa severleri bekliyor" dedi.