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OTOMATİK OYNAT
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Saklıkent kanyonu sezona hazır 09.04.2022 | 17:17
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SON DAKİKA: Malatya'da 5,2'lik deprem! Deprem sonrası ilk görüntüler... 09.04.2022 | 17:17
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Keşan’da zehir satıcılarına büyük darbe 09.04.2022 | 16:57
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Kampüste gündem yine başıboş köpekler! 09.04.2022 | 16:15
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İstanbul Sarıyer’de alev alev yanan lüks araç kamerada! 09.04.2022 | 14:25
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Evine girdiği kadının gasp ettiği telefonuyla 10 bin TL kredi çekti 09.04.2022 | 13:09
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Bursa'da genç kızların tekme ve yumruklu kavgası kamerada 09.04.2022 | 13:29
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Midye avcıları suçüstü yakalandı! 09.04.2022 | 13:30
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Diyarbakır’da fuhuş çetesine yapılan 'Törpü' operasyonu kamerada! 5 gözaltı 09.04.2022 | 13:00
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Yeni taksimetrelerde dudak uçuklatan tarife kamerada 09.04.2022 | 12:11
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Cip sürücüsü tartıştığı taksicinin aracına böyle çarptı 09.04.2022 | 11:39
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Samsun'da pencereye sıkışan kediyi vatandaş kurtardı 09.04.2022 | 11:39
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Tekirdağ Çorlu'da pazar yerindeki pompalı tüfekli saldırısı kamerada 09.04.2022 | 10:08
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Amasya’da kavga ihbarına gelen polislere sürpriz 09.04.2022 | 09:17
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Önemli turizm merkezlerinden Muğla ve Antalya sınırında yer alan Saklıkent Kanyonu, her yıl olduğu gibi bu yıl da tatilcilerin uğrak noktası olacak. Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz, Saklıkent Kanyonu sezona hazır. Saklıkent Kanyonu Milli Parkı’mız bu sezon da doğa severleri bekliyor” dedi.