Video Yaşam Saklıkent kanyonu sezona hazır
Saklıkent kanyonu sezona hazır

Saklıkent kanyonu sezona hazır

09.04.2022 | 17:17

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OTOMATİK OYNAT

Saklıkent kanyonu sezona hazır 00:20
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Önemli turizm merkezlerinden Muğla ve Antalya sınırında yer alan Saklıkent Kanyonu, her yıl olduğu gibi bu yıl da tatilcilerin uğrak noktası olacak. Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz, Saklıkent Kanyonu sezona hazır. Saklıkent Kanyonu Milli Parkı’mız bu sezon da doğa severleri bekliyor” dedi.

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