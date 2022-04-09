Önemli turizm merkezlerinden Muğla ve Antalya sınırında yer alan Saklıkent Kanyonu, her yıl olduğu gibi bu yıl da tatilcilerin uğrak noktası olacak. Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz, Saklıkent Kanyonu sezona hazır. Saklıkent Kanyonu Milli Parkı’mız bu sezon da doğa severleri bekliyor” dedi.