Video Yaşam Hatay’da 2 araç çarpıştı: 5 ölü 2 ağır yaralı
Hatay’da 2 araç çarpıştı: 5 ölü 2 ağır yaralı

Hatay’da 2 araç çarpıştı: 5 ölü 2 ağır yaralı

24.05.2024 | 22:55

Hatay'ın Kumlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi hayatını kaybedenken 2 kişide ağır yaralandı. Yaralılar kaza yerinde yapılan müdahalelerin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

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