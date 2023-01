Aldatmak 17. Bölüm fragmanı yayınlandı | Video

Yeşim’in ifadesiyle büyük bir şok yaşayan Tarık bu ani değişimin peşine düşer. Tarık’ın öğreneceği gerçekler onu bir kez daha ailesiyle karşı karşıya getirirken Güzide’nin hayatının zorlaşması için ayrı bir çaba gösterir. Ozan ailesine destek olmak için yeniden iş arayışına başlar. Bu esnada Ozan’a yine iş ve para imkanı sunan Oltan’ın bu defa istediği karşılık bambaşkadır. Her ne kadar Oltan’ın sevgilisi sandığı kızdan etkilense de intikam ateşiyle yanan Ozan’ın bu kez Oltan’a kanmaya niyeti yoktur. Tolga’nın evlenme teklifini kabul eden Oylum bu sefer annesinden bir şey saklamamaya kararlıdır. Behram’ın aileyle gittikçe yakınlaşması Oylum’un gerilmesine sebep olsa da yanlış anlaşılmaların Tolga ile arasına girmesine fırsat vermez. Tarık ve Yeşim’in hedefinde kendi ayakları üzerinde her şeye yeniden başlamaya çalışan Güzide vardır. Servetinden vazgeçmeyen Tarık, Ozan ve Oylum’a tam ihtiyacı oldukları sırada bir teklif sunar. Bu teklif her ne kadar onların şu anki sorunlarına çözüm olarak görünse de annelerine olan sadakatlerini sorgulamalarına sebep olacaktır.