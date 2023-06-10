Video Ateş Kuşları Kara’ya ne olduğu hakkındaki sis perdesi kalkıyor! Kara’nın hayaleti Ateş Kuşları’nın üzerinde dolaşıyor | Video
Kara’ya ne olduğu hakkındaki sis perdesi kalkıyor! Kara’nın hayaleti Ateş Kuşları’nın üzerinde dolaşıyor | Video

Kara’ya ne olduğu hakkındaki sis perdesi kalkıyor! Kara’nın hayaleti Ateş Kuşları’nın üzerinde dolaşıyor | Video

10.06.2023 | 00:54

Sezonun çok konuşulan dizisi Ateş Kuşları’, atv ekranındaki 19. Bölümüyle yoğun ilgi gördü. Ateş Kuşları’nda sezon boyunca izleyicinin en çok merak ettiği Kara’ya ne olduğu konusu üzerindeki sis perdesi kalkıyor. Bölüme Savcı Sare ve Mercan’a isimsiz telefondan, Kara’nın en çok sevdiği şarkı müziğiyle gönderilen görüntüler damga vurdu.

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