Mercan, kimliğine ve sevdiğine kavuşuyor!
Sevilen dizi ‘Ateş Kuşları’, atv ekranındaki 35. Bölümüyle yoğun ilgi gördü. Ateş Kuşları’nda Mercan, Sabit’in planıyla öz amcası Mümtaz tarafından uzun zaman sonra kabul edildi.
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