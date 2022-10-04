Ben Bu Cihana Sığmazam 3. bölüm CANLI İZLE ATV

ATV'nin yeni dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam fenomen dizilerden biri olma yolunca ilerliyor. Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölümü bu salı akşamı yayınlanmaya başladı. Ben Bu Cihana Sığmazam 3. bölümünü ATV web sitesinden CANLI olarak izleyebilirsiniz. İşte Ben Bu Cihana Sığmazam 3. bölüm özeti: Leyla vurulduktan sonra da umutsuzca son mermisine kadar çatışmaya devam eden Cezayir artık Leyla ile sonlarının geldiğini düşünmektedir. Suna annesinin başına gelen bu felaket için babasını suçlamaktadır. Bu arada Leyla derhal ameliyata alınır. Artık tüm aile endişeli bir şekilde ameliyatın en iyi şekilde sonuçlanmasını beklemektedir. Cezayir ise Leyla’yı vuranları bulup intikam almak için vakit kaybetmeden harekete geçmiştir bile. Kısa sürede Leyla’yı vuran tetikçiyi yakalamayı başarır ve onu konuşturarak arkasındaki kişinin Ayı Boğan Yakup olduğunu öğrenir. Şimdi sırada Yakup’u yakalamak vardır.

Ben Bu Cihana Sığmazam 3. bölümünü ATV web sitesinden CANLI olarak izleyebilirsiniz.

ATV CANLI YAYIN

İşte Ben Bu Cihana Sığmazam 3. bölüm özeti: Leyla vurulduktan sonra da umutsuzca son mermisine kadar çatışmaya devam eden Cezayir artık Leyla ile sonlarının geldiğini düşünmektedir. Suna annesinin başına gelen bu felaket için babasını suçlamaktadır. Bu arada Leyla derhal ameliyata alınır. Artık tüm aile endişeli bir şekilde ameliyatın en iyi şekilde sonuçlanmasını beklemektedir. Cezayir ise Leyla'yı vuranları bulup intikam almak için vakit kaybetmeden harekete geçmiştir bile. Kısa sürede Leyla'yı vuran tetikçiyi yakalamayı başarır ve onu konuşturarak arkasındaki kişinin Ayı Boğan Yakup olduğunu öğrenir. Şimdi sırada Yakup'u yakalamak vardır.