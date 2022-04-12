Batuga’nın kaybolması Alpagu Han ile Akkız’ı yakınlaştırır! Alpagu Han: “Batuga’yı bulalım, eğer sağsa saraya dönün” | Video
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Destan 19.bölüm fragmanı! Destan 19.yeni bölümde neler olacak? 06.04.2022 | 01:25
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Destan 18. bölüm tanıtımı... Destan'ın yeni bölümünden ilk kareler | Video 01.04.2022 | 22:53
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Batuga: Benim sütüm de dağım da masumdur | Video 23.03.2022 | 00:17
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Destan'a damga vurdu! Destan'da Akkız Batuga’yı ölümden kurtarıyor | Video 23.03.2022 | 00:03
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Ekran yolculuğunu zirvede sürdüren ve büyük ilgi gören ‘Destan’, atv ekranındaki on dokuzuncu bölümüyle seyirciyi ekrana kilitledi ve sürpriz gelişmeleriyle nefes kesti.