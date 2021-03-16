ABD'de kopan elektrik kablolarından mucizevi kurtuluş kamerada | Video
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ABD Alabama'da kaza yapıp aracının içinde sıkışan bir kadını kurtarmak isteyen insanların üzerine elektrik direği devridi. Kopan kablolardan kaçarak şans eseri kurtulan insanların o anları kameralara böyle yansıdı.