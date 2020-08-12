ABD'deki Disney stüdyolarına yıldırım düşme anı kamerada | Video
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ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Disney'e ait Hollywood stüdyolarında yapılan Yıldız Savaşları turları yıldırım düşmesi nedeniyle iptal edildi.
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bulunan Los Angeles kentindeki Disney stüdyolarına yıldırım düştü. Stüdyolarda yapılan ve en popüler turlardan Yıldız Savaşları: Rise of the Resistance geçici olarak iptal edildi. Disney'den söz konusu iptale ilişkin henüz bir açıklama gelmezken, sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, iptal nedeninin yıldırım düşmesi olduğu ifade edildi.Yıldırım düşme anları ise saniye saniye kameralara yansıdı.