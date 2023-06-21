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ABD'den Ukrayna'ya 1.3 milyar dolarlık ek yardım | Video

ABD'den Ukrayna'ya 1.3 milyar dolarlık ek yardım | Video

21.06.2023 | 15:08

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen "Ukrayna İyileştirme Konferansı" liderlerin ve diplomatların katılımıyla başladı. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken konferansta, ülkesinin Ukrayna'ya 1.3 milyar dolarlık ek yardım sağlayacağını duyurdu.

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Ukrayna'nın kalkınmasına ve savaş sonrası yeniden inşasına odaklanan "Ukrayna İyileştirme Konferansı" Ukrayna ve İngiltere'nin ortaklaşa ev sahipliğinde başkent Londra'da başladı. Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın temsil ettiği konferansa İngiltere Başbakan Rishi Sunak'ın yanı sıra Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken gibi diplomatlar, siyasetçiler, şirketler ve uluslararası kuruluşlardan temsilciler katılıyor.

İNGİLTERE'DEN 3 MİLYAR DOLAR KREDİ GARANTİSİ
İngiltere Başbakanı Sunak konferansta yaptığı konuşmada, Rusya'nın Ukrayna'nın ekonomisini yok etmek istediğini ancak Ukraynalıların başkent Kiev sokaklarında çalışmaya devam ettiğini söyledi. İngiltere'nin Ukrayna'nın ekonomisini desteklemek üzere 3 yıl için 3 milyar dolar değerinde kredi garantisi vereceğini belirten Sunak, 38 ülkeden 400 işletmenin anlaşma imzaladığını ifade etti.

Ayrıca işletmelerin Ukrayna'da yatırım yapmasını destekleyecek savaş riski sigortasını açıklayan Sunak, "Bu, sigorta şirketlerinin Ukrayna'ya yatırım yapmalarını sağlamak, en büyük engellerden birini ortadan kaldırmak ve yatırımcılara harekete geçmeleri için ihtiyaç duydukları güveni vermek için atılmış büyük bir adımdır" dedi.

"UKRAYNA'YI YENİDEN İNŞA ETMEK KÜRESEL BİR GÖREV"
Konferansa çevrimiçi olarak katılan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy yaptığı konuşmada, "Rus patronlar demokrasimizden çok korkuyorlar. Neden? Çünkü demokrasi, hukukun üstünlüğünü ve yolsuzluktan kurtulmayı sağlar. Ülkelerimizin temel ilkesine göre her insan önemlidir. Demokrasi, Ukraynalıların doğasında var. Rusya'da ne düşünürlerse düşünsünler ya da ne yaparlarsa yapsınlar biz yine de bunu sağlayacağız" şeklinde konuştu.
Dünyada şu anda Ukrayna kadar yeniden inşa edilmeye ihtiyaç duyan başka bir yer olmadığını ifade eden Zelenskiy, Rusya'nın saldırılarının her yeni günde, yeni yıkımları da beraberinde getirdiğini, binlerce evin yıkıldığını, sanayinin yerle bir olduğunu söyledi.

Dünyanın Ukrayna'nın Rus saldırganlığını yenip yenemeyeceğini izlediğini belirten Zelenskiy, "Ayrıca dünya normal hayatı yeniden inşa edip edemeyeceğimizi izliyor. Ukrayna'yı koruyoruz ve böylece özgürlüğü koruyoruz. Ukrayna'yı yeniden inşa ettiğimizde özgürlüğü, bir ülkeyi, bölgeyi, kıtayı, dünyayı inşa edeceğiz. Bu küresel bir görev" dedi.

ABD'DEN EK YARDIM AÇIKLAMASI
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken konferansta yaptığı açıklamada, ABD'nin Ukrayna'nın enerji şebekesini onarmasını, limanlarını, demiryollarını ve diğer altyapısını modernize etmesini sağlamak için Ukrayna'ya 1.3 milyar dolar ek yardım sağlayacağını duyurdu. Blinken, "İyileştirme, Ukrayna'nın güvenli, bağımsız, Avrupa ile tamamen bütünleşmiş, dünya çapındaki pazarlara bağlı bir ülke olarak gelişmesi için temellerin atılmasıyla ilgili" dedi.

Ukrayna'ya yapılacak ek yardımın 520 milyon dolarlık kısmının enerji şebekesinin onarılmasına harcanacağını, 657 milyon dolarının ise sınır geçişlerini, limanları, demiryolu hatlarını ve diğer kritik altyapıyı modernize etmek için kullanılacağını anlatan Blinken, yardımın yaklaşık 100 milyon dolarının Ukrayna'nın gümrük ve diğer sistemlerini dijitalleştirmesini sağlamak için, 35 milyon dolarlık bütçenin de Ukraynalı işletmelere yardım etmek için ayrılacağını kaydetti. Blinken, söz konusu yardımın ABD'nin Ukrayna'ya sağladığı 20 milyar dolardan fazla ekonomik ve kalkınma yardımına eklendiğini ifade etti.

"UKRAYNA'NIN AB ÜYESİ OLACAĞINDAN ŞÜPHEM YOK"
AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ise yaptığı konuşmada Ukrayna'nın geleceğinden umutlu olduğunu dile getirerek, Ukrayna'nın yabancı yatırımı çeken, geleceğine hakim bir ülke olacağını ifade etti. Von der Leyen, "Burada Ukraynalılara hayallerinin bizim de hayalimiz olduğunu söylemek için toplandık. Ukraynalılar bize, geleceklerini hayal ettiklerinde şehirlerinin üzerinde dalgalanan Avrupa bayrağını gördüklerini söylüyor. Ukrayna'nın birliğimizin bir parçası olacağından hiç şüphem yok" dedi.

Ukrayna'daki reformlara ve ülkenin ilerleme hızına övgüde bulunan von der Leyen, Ukrayna'ya gerçekleştirdiği ziyarette savaş nedeniyle küllerinden yeniden doğmak için ellerinden gelen her şeyi yapan bir ülke gördüğünü söyledi. Von der Leyen, "Ne için savaştıklarını ve ne için öldüklerini savaş alanında gösteriyorlar. Sokaklarda gösteriyorlar. Okullarda gösteriyorlar. Gelecekleri için savaşıyorlar" şeklinde konuştu.

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