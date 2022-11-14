Alman TV kanalından kirli algı operasyonu! İstanbul’daki hain saldırı ile ilgili skandal yayın | Video

İstiklal Caddesi’nde gerçekleştirilen hain terör saldırısı, tüm dünyanın gündemine oturdu. Dün meydana gelen, PKK/PYD'li bir teröristin bıraktığı paketin patlaması sonucu 6 kişinin hayatını kaybettiği saldırı ile ilgili ABD’li New York Times gazetesinin skandal haberi gündeme bomba gibi düşerken benzer bir skandal da Alman televizyonundan geldi.