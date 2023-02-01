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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Bakan Özer'i kabul etti | Video

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Bakan Özer'i kabul etti | Video

01.02.2023 | 14:37

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Türkiye-Azerbaycan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Şamil Ayrım’ı video konferans formatında kabul etti.

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) heyetindeki bazı kişilerin Covid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve heyet yetkililerini video konferans formatında kabul etti. Azerbaycan ile Türkiye arasındaki dost ve kardeşlik ilişkilerinin her alanda başarılı şekilde geliştiğini belirten Aliyev, Bakan Özer ve TBMM heyetinin Azerbaycan'a yaptığı ziyaretin önemine değinerek, bu ziyaretin iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da genişlemesine katkı sağlayacağını ifade etti. Eğitim alanındaki iş birliğinde büyük mesafeler kat edildiğini aktaran Aliyev, iki ülke cumhurbaşkanlarının da mutabık kaldığı Azerbaycan-Türkiye ortaklığında bir üniversite kurulmasının büyük önem taşıdığını söyledi.

"İRAN CİDDİ BİR ÖNLEM ALMADI"
Bakan Özer, Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliği'ne düzenlenen terör saldırısında Büyükelçiliğin Güvenlik Müdürü Orhan Askerov'un hayatını kaybetmesi nedeniyle Aliyev'e taziyelerini iletti. Taziyelerinden dolayı Özer'e teşekkür eden Cumhurbaşkanı Aliyev, teröristin büyükelçiliğin bir başka güvenlik görevlisinin kahramanlığı sayesinde etkisiz hale getirildiğini, böylece silahlı kişinin diğer büyükelçilik çalışanlarına ve onların aile üyelerine yönelik saldırısının önlendiğini vurguladı. Terör eyleminin Azerbaycan tarafından kapsamlı bir şekilde araştırıldığına dikkat çeken Aliyev, şahsın büyükelçilik binasında gerçekleştirdiği terör saldırısının uzun sürmesine rağmen İran polisi ve güvenlik güçleri tarafından ciddi bir önlem alınmadığını da vurguladı.
Bakan Özer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını Cumhurbaşkanı Aliyev'e iletti. Erdoğan'ın selamlarından dolayı teşekkür eden Aliyev, Özer'den selamlarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletmesini istedi. Eğitim alanındaki ilişkilerin son yıllarda çok hızlı geliştiğini söyleyen Bakan Özer, Türkiye'nin bu alandaki tecrübesini Azerbaycan ile paylaşmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Görüşmede, Türk Devletleri Teşkilatı'nın Semerkant'ta düzenlenen toplantısında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) teşkilatta gözlemci statüsü elde etme sürecinde Azerbaycan'ın üye devlet olarak gösterdiği destekten dolayı Aliyev'e teşekkür edildi.

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