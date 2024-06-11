Video Dünya Bu görüntüler ‘yok artık’ dedirtti! Kendisinin robotunu yaptırdı… | Video
Bu görüntüler ‘yok artık’ dedirtti! Kendisinin robotunu yaptırdı… | Video

Bu görüntüler ‘yok artık’ dedirtti! Kendisinin robotunu yaptırdı… | Video

11.06.2024 | 14:07

İlk bakışta ikizi sanmışlardı; firma sahibi kendisinin robotunu yaptırdı.

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