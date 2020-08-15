Çinli ‘süper baba’ kızını ölümden böyle kurtardı | Video

Çinli bir baba, büyük bir aynanın küçük kızının üstüne tam düşeceği anda hızlı bir refleksle kızıyla aynanın arasına girdi. Kızını son anda kurtaran baba sosyal medyada 'süpermen' ilan edilirken, o anlar evin güvenlik kamerasına yansıdı.