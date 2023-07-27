Çırılçıplak yola fırladı, dehşet saçtı! Otoyolda korku dolu anlar! | Video

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde akılalmaz bir olay yaşandı. Kimliği açıklanmayan bir kadın çırılçıplak bir halde eyaletin en işlek otoyollarından birine fırladı. Elindeki silahla önce havaya ardından araçlara ateş açan kadın dakikalarca terör estirdi.