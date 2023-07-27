Çırılçıplak yola fırladı, dehşet saçtı! Otoyolda korku dolu anlar! | Video
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde akılalmaz bir olay yaşandı. Kimliği açıklanmayan bir kadın çırılçıplak bir halde eyaletin en işlek otoyollarından birine fırladı. Elindeki silahla önce havaya ardından araçlara ateş açan kadın dakikalarca terör estirdi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:15
Çırılçıplak yola fırladı, dehşet saçtı! Otoyolda korku dolu anlar! | Video 27.07.2023 | 13:04
00:44
Meksika’da göktaşı geceyi gündüze çevirdi | Video 27.07.2023 | 09:40
11:23
00:56
İstanbul Havalimanı’nda 6 buçuk kilogram kokain ele geçirildi | Video 26.07.2023 | 13:33
05:20
Rodos'ta orman yangınlarıyla mücadele kamerada | Video 26.07.2023 | 12:19
00:59
00:37
01:40
Yunanistan’da yangın söndürme uçağı düştü: İki pilot kayıp! | Video 25.07.2023 | 16:03
01:32
05:30
00:46
Reform karşıtı İsrailli protestoculara araçla saldırı! | Video 25.07.2023 | 09:21
04:28
00:39
Ebeko Yanardağı’nda patlama! | Video 24.07.2023 | 14:21
01:47
Çin’de okuldaki spor salonunun çatısı çöktü: 11 ölü | Video 24.07.2023 | 10:38
01:38
Kanada’da sel: 4 kişi kayıp | Video 23.07.2023 | 14:54
00:27
Japonya'da trende bıçaklı saldırı | Video 23.07.2023 | 10:49
00:50
Meksika’da bara molotof kokteylli saldırı: 11 ölü | Video 23.07.2023 | 08:47
01:31
Meksika’da akaryakıt kamyonu patladı: 1 ölü | Video 23.07.2023 | 08:47
00:27
00:41
Kırım Valisi Aksyanov: “Ukrayna, dronlarla mühimmat deposunu vurdu” | Video 22.07.2023 | 15:37