Endonezya'da askeri mühimmatın imhası sırasında patlama: 13 ölü | Video
Endonezya'nın Batı Java eyaletinde miadı dolmuş askeri mühimmatın imhası sırasında meydana gelen patlamada 13 kişi hayatını kaybetti.
"PATLAMA, ASKERLERİN İMHA İŞLEMİNİ TAMAMLADIKLARI SIRADA GERÇEKLEŞTİ"
Bir başka ordu sözcüsü Wahyu Yudhayana ise, patlamanın askerlerin mühimmat imha işlemini tamamladıkları sırada gerçekleştiğini söyledi. Yudhayana, soruşturmanın, sivillerin patlama noktasına nasıl bu kadar yaklaşabildiğini de kapsayacağını ifade etti.
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