Video Dünya Endonezya'da askeri mühimmatın imhası sırasında patlama: 13 ölü | Video
Endonezya'da askeri mühimmatın imhası sırasında patlama: 13 ölü | Video

Endonezya'da askeri mühimmatın imhası sırasında patlama: 13 ölü | Video

12.05.2025 | 13:48

Endonezya'nın Batı Java eyaletinde miadı dolmuş askeri mühimmatın imhası sırasında meydana gelen patlamada 13 kişi hayatını kaybetti.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Endonezya'da korkun bir patlama meydana geldi. Batı Java eyaletinde miadı dolmuş askeri mühimmatın imhası sırasında meydana gelen patlamada 13 kişi hayatını kaybetti. Ordu Sözcüsü Kristomei Sianturi yaptığı açıklamada, patlamada hayatını kaybedenlerin 9'unun sivil, 4'ünün ise askeri personel olduğunu bildirirken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını aktardı. Kristomei, olayın yaşandığı alanın bu tür patlamaların rutin olarak gerçekleştirildiği bir saha olduğunu belirtti. Yerel halkın genellikle patlamalardan sonra kalan hurda malzemeleri toplamak için bölgeye geldiğini aktaran Sianturi, "Başka bir patlama ihtimaline karşı güvenliği sağlamak amacıyla alan boşaltıldı" dedi.

"PATLAMA, ASKERLERİN İMHA İŞLEMİNİ TAMAMLADIKLARI SIRADA GERÇEKLEŞTİ"
Bir başka ordu sözcüsü Wahyu Yudhayana ise, patlamanın askerlerin mühimmat imha işlemini tamamladıkları sırada gerçekleştiğini söyledi. Yudhayana, soruşturmanın, sivillerin patlama noktasına nasıl bu kadar yaklaşabildiğini de kapsayacağını ifade etti.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Endonezya’da askeri mühimmatın imhası sırasında patlama: 13 ölü | Video 01:19
Endonezya'da askeri mühimmatın imhası sırasında patlama: 13 ölü | Video 12.05.2025 | 13:48
Putin’den ateşkes açıklaması: Erdoğan’a müzakerelere Türkiye’de başlanması için ricada bulunacağım | Video 02:57
Putin'den ateşkes açıklaması: "Erdoğan'a müzakerelere Türkiye'de başlanması için ricada bulunacağım" | Video 11.05.2025 | 11:02
Pakistan: Barışçıl müzakere yolunun benimseneceğine inancımız tamdır | Video 06:04
Pakistan: "Barışçıl müzakere yolunun benimseneceğine inancımız tamdır" | Video 11.05.2025 | 08:34
İsrail askeri kılık değiştirip, Filistinli sivile kurşun yağdırdı | Video 00:44
İsrail askeri kılık değiştirip, Filistinli sivile kurşun yağdırdı | Video 11.05.2025 | 08:34
Hindistan’dan Azad Keşmir’e saldırı! 13 ölü, 50’den fazla yaralı | Video 01:59
Hindistan'dan Azad Keşmir'e saldırı! 13 ölü, 50'den fazla yaralı | Video 10.05.2025 | 13:52
Pakistan ordusu, Hindistan’ın Jaisalmer kentinde İHA saldırısı düzenledi | Video 00:46
Pakistan ordusu, Hindistan'ın Jaisalmer kentinde İHA saldırısı düzenledi | Video 10.05.2025 | 10:58
Rusya’da Zafer Günü geçit töreni başladı | Video 01:33
Rusya'da Zafer Günü geçit töreni başladı | Video 09.05.2025 | 11:08
Putin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüştü | Video 03:39
Putin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüştü | Video 08.05.2025 | 15:22
Vatikan’da bir kez daha siyah duman yükseldi | Video 01:02
Vatikan’da bir kez daha siyah duman yükseldi | Video 08.05.2025 | 14:27
İsrail’den Lübnan’ın güneyine 14 hava saldırısı | Video 00:46
İsrail'den Lübnan'ın güneyine 14 hava saldırısı | Video 08.05.2025 | 14:28
Hindistan’da helikopter düştü: 6 ölü | Video 00:12
Hindistan'da helikopter düştü: 6 ölü | Video 08.05.2025 | 14:28
Pakistan’ın Lahor kentindeki patlamalar paniğe neden oldu | Video 01:44
Pakistan’ın Lahor kentindeki patlamalar paniğe neden oldu | Video 08.05.2025 | 08:37
Vatikan’daki ilk oylamada yeni papa seçilemedi: Sistina Şapeli’nden siyah duman yükseldi | Video 04:19
Vatikan'daki ilk oylamada yeni papa seçilemedi: Sistina Şapeli’nden siyah duman yükseldi | Video 08.05.2025 | 08:37
Pakistan’da son durum ne? Pakistan Kızılay Görevlisi, A Haber’de aktardı | Video 07:15
Pakistan'da son durum ne? Pakistan Kızılay Görevlisi, A Haber'de aktardı | Video 07.05.2025 | 12:26
Hindistan-Pakistan savaşı piyasaları nasıl etkiler? Uzman isimden çarpıcı değerlendirme | Video 06:20
Hindistan-Pakistan savaşı piyasaları nasıl etkiler? Uzman isimden çarpıcı değerlendirme | Video 07.05.2025 | 09:19
Terörist kampı dediler, camiyi vurdular! İşte Hindistan uçaklarının saldırı anı | Video 04:28
Terörist kampı dediler, camiyi vurdular! İşte Hindistan uçaklarının saldırı anı | Video 07.05.2025 | 08:38
Pakistan ordusu: Ölü sayısı 8’e, yaralı sayısı 35’e yükseldi | Video 02:00
Pakistan ordusu: "Ölü sayısı 8’e, yaralı sayısı 35’e yükseldi" | Video 07.05.2025 | 08:43
Hindistan-Pakistan savaşı resmen başladı | Video 00:55
Hindistan-Pakistan savaşı resmen başladı | Video 07.05.2025 | 08:43
Papalık seçimi süreci yarın başlıyor | Video 00:52
Papalık seçimi süreci yarın başlıyor | Video 06.05.2025 | 15:52
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara basketbol oynadı | Video 00:45
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara basketbol oynadı | Video 06.05.2025 | 10:51

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY