Endonezya’da cami kubbesi önce yandı sonra çöktü | Video

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Endonezya’nın başkenti Jakarta’da İslam Merkezi Camisinde dün öğle saatlerinde çıkan yangında bir caminin kubbesi tamamen yanarak çöktü. Olayda yaralanma veya can kaybı yaşanmazken ilk incelemelere göre kaza ihmal nedeniyle yaşandı.
Merkezi bir bölgede yer alan cami olay yerine sevk edilen 21 itfaiye aracı ve 100'ün üzerinde itfaiye personeli sayesinde kısa sürede kontrol altına alınırken, yaşanan felaket sonrası caminin içinden gelen görüntüler felaketi gözler önüne serdi.
İHMAL YÜZÜNDEN
Çöken caminin ardından yapılan ilk incelemede yangının bazı işçilerin yanıcı materyallerin yanında kaynak çalışması yapması sebebiyle ihmal yüzünden çıktığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken caminin yenileme çalışmasında görevli müteahhit firmadan 4 kişi polis tarafından sorguya alındı.