Filistinli fenomen paylaştı, sosyal medyada viral oldu | Video

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Filistinli Instagram fenomeni Faisal Alshaka’nın hazırladığı, CNN, FOX ve BBC gibi Batı’nın büyük medya kuruluşlarının işgalci İsrail’in Filistinliler’e yaptığı zulmü nasıl manipüle ettiğinin anlatıldığı videosu sosyal medyada viral oldu. İşte sosyal medyada gündem olan, milyonlarca kişi tarafından izlenen, Batı medyasının ikiyüzlülüğünü ve gerçeği nasıl çarpıttıklarını eleştirel bir dille anlatan o video:
Filistinli Instagram fenomeni Faisal Alshaka, Instagram hesabından Batı medyasının işgalci İsrail tarafından Filistinliler'e yaşatılan zulmü nasıl manipüle ettiklerini eleştirel bir dille anlatan bir video hazırladı.
Alshaka, CNN, FOX ve BBC gibi Batı'nın büyük medya kuruluşlarının işgalci İsrail'in Filistinliler'e yaptığı zulmü çarpıttığının anlatıldığı videoda, İsrail'in yanında yer alan Batı medyasının Filistinliler'i nasıl suçlu çıkardığı skeç olarak anlatılıyor.
SADECE INSTAGRAMDA 1 MİLYON 500 BİN KİŞİ İZLEDİ
Sadece kendisinin oynadığı skeçte, İsrail zihniyetinin Filistinliler'e bakış açısı ve bu zihniyetin yaptıkları vurgulanırken, Batı medyasının yaşananları nasıl İsrail'e uygun bir şekilde sunduğuna da değiniliyor.
Sadece Instagram'da 1 milyon 500 bin kişi tarafından izlenen skeç diğer sosyal medya platformlarında yayılmasıyla bir anda viral oldu, sosyal medya gündemine oturdu.