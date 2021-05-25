Hayvanat bahçesinde korku dolu anlar! Maymunlarına arasına giren kadın kamerada

ABD Teksas El Paso'da bir hayvanat bahçesinde maymunların bulunduğu bölüme giren kadın ziyaretçi yürekleri ağza getirdi. Maymunların arasında kalan kadının hayvanların saldırısına uğramadan kurtulduğu anlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye böyle yansıdı...