Video Dünya Hayvanat bahçesinde korku dolu anlar! Maymunlarına arasına giren kadın kamerada

Hayvanat bahçesinde korku dolu anlar! Maymunlarına arasına giren kadın kamerada

Hayvanat bahçesinde korku dolu anlar! Maymunlarına arasına giren kadın kamerada
25.05.2021 | 14:05

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Hayvanat bahçesinde korku dolu anlar! Maymunlarına arasına giren kadın kamerada 00:30
Hayvanat bahçesinde korku dolu anlar! Maymunlarına arasına giren kadın kamerada 25.05.2021 | 14:05
Kongo Demokratik Cumhuriyeti’ndeki yanardağ faciasında 15 kişi öldü | Video 01:25
Kongo Demokratik Cumhuriyeti’ndeki yanardağ faciasında 15 kişi öldü | Video 24.05.2021 | 16:59
Hindistan’da bir çift Covid-19 kısıtlamalarından kaçmak için uçakta düğün yaptı | Video 00:16
Hindistan’da bir çift Covid-19 kısıtlamalarından kaçmak için uçakta düğün yaptı | Video 24.05.2021 | 15:03
İsrail'den kalleş bombalı saldırı! Gazze'deki hastanenin koronavirüs test laboratuvarını böyle bombaladılar 02:23
İsrail'den kalleş bombalı saldırı! Gazze'deki hastanenin koronavirüs test laboratuvarını böyle bombaladılar 24.05.2021 | 11:42
ABD Başkan Yardımcısı Harris’in basın toplantısında yaptığı hareket olay oldu 00:17
ABD Başkan Yardımcısı Harris’in basın toplantısında yaptığı hareket olay oldu 23.05.2021 | 21:54
İtalya'da facia: Teleferik kabini yere çakıldı | Video 02:25
İtalya'da facia: Teleferik kabini yere çakıldı | Video 23.05.2021 | 16:49
İsrail güçleri ile fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa’ya baskın | Video 04:51
İsrail güçleri ile fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa’ya baskın | Video 23.05.2021 | 14:51
Biden, UFO sorusunu duyunca toplantıyı terk etti | Video 00:51
Biden, UFO sorusunu duyunca toplantıyı terk etti | Video 23.05.2021 | 12:31
Uzay turizmi şirketi Virgin Galactic ikinci uçuş testini başarıyla tamamladı | Video 01:57
Uzay turizmi şirketi Virgin Galactic ikinci uçuş testini başarıyla tamamladı | Video 23.05.2021 | 11:51
Gazze’de ateşkes sonrası çocuklar eğlence için meydanlara koştu | Video 01:47
Gazze’de ateşkes sonrası çocuklar eğlence için meydanlara koştu | Video 23.05.2021 | 09:57
Çin'de kırmızı ışıkta durmayan araç dehşet saçtı: 4 ölü, 3 yaralı 00:52
Çin'de kırmızı ışıkta durmayan araç dehşet saçtı: 4 ölü, 3 yaralı 22.05.2021 | 14:25
SON DAKİKA: Çindeki deprem dehşeti kamerada! Ölü sayısı yükseliyor 00:52
SON DAKİKA: Çindeki deprem dehşeti kamerada! Ölü sayısı yükseliyor 22.05.2021 | 13:19
Rusya'da askeri tatbikat sırasında feci kaza kamerada... 2 ölü! 00:14
Rusya'da askeri tatbikat sırasında feci kaza kamerada... 2 ölü! 22.05.2021 | 11:53
Filistinli çocuk, İsrail güçlerinin müdahalesini gözyaşlarıyla anlattı 00:48
Filistinli çocuk, İsrail güçlerinin müdahalesini gözyaşlarıyla anlattı 22.05.2021 | 09:12
Nijerya Genelkurmay Başkanı uçak kazasında öldü! Olay yerinden ilk görüntüler... 00:42
Nijerya Genelkurmay Başkanı uçak kazasında öldü! Olay yerinden ilk görüntüler... 22.05.2021 | 08:57
İngiliz kanalı BBC'den skandal! Filistinliler öldü, İsrailliler öldürüldü | Video 00:17
İngiliz kanalı BBC'den skandal! "Filistinliler öldü, İsrailliler öldürüldü" | Video 21.05.2021 | 16:43
Mısırlı Eman Askar söyledi, Filistin’in hikâyesi şarkısını milyonlar dinledi | Video 01:32
Mısırlı Eman Askar söyledi, Filistin’in hikâyesi şarkısını milyonlar dinledi | Video 21.05.2021 | 15:16
Uçuş sırasında roketin fırlatılmasına tanık oldular | Video 01:26
Uçuş sırasında roketin fırlatılmasına tanık oldular | Video 21.05.2021 | 14:49
Son dakika! İsrail, Mescid-i Aksa’daki cemaate saldırdı | Video 03:36
Son dakika! İsrail, Mescid-i Aksa’daki cemaate saldırdı | Video 21.05.2021 | 14:21
ABD'de filmleri aratmayan hırsız polis kovalamacası | Video 00:35
ABD'de filmleri aratmayan hırsız polis kovalamacası | Video 21.05.2021 | 13:41

ABD Teksas El Paso'da bir hayvanat bahçesinde maymunların bulunduğu bölüme giren kadın ziyaretçi yürekleri ağza getirdi. Maymunların arasında kalan kadının hayvanların saldırısına uğramadan kurtulduğu anlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye böyle yansıdı...

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA