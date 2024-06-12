İngiltere Kralı Charles'ın ilk resmi portresine saldırı | Video
Londra'da hayvan hakları aktivistleri, İngiltere Kralı III. Charles'ın Philip Mould Galerisi'nde sergilenen ilk resmi portresine saldırdı.
Metropolitan Polis Teşkilatı sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından galeriye geldi. Polis, önünde cam bulunan tabloda herhangi bir hasar olmadığını belirtti.
Sanatçı Jonathan Yeo'nun imzasını taşıyan sanat eseri, Kral Charles'ın taç giydikten sonra gösterilen ilk resmi portresi olarak biliniyor.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:20
İngiltere Kralı Charles'ın ilk resmi portresine saldırı | Video 12.06.2024 | 10:33
04:12
Hizbullah'tan İsrail'e füze saldırısı | Video 12.06.2024 | 11:18
07:25
Fransa'da aşırı sağın yükselişine yönelik protestolar devam ediyor | Video 12.06.2024 | 08:45
04:33
ABD’de dağ geçidinde yol çöktü | Video 11.06.2024 | 13:59
00:19
Bu görüntüler ‘yok artık’ dedirtti! Kendisinin robotunu yaptırdı… | Video 11.06.2024 | 14:07
02:10
Tayland’da hayvan pazarında yangın: En az bin hayvan telef oldu | Video 11.06.2024 | 13:07
02:44
Pakistan'da bayram hazırlığı: Develer geleneksel motiflerle süslendi | Video 11.06.2024 | 13:07
02:05
Putin, Bakan Fidan'ı kabul edecek | Video 11.06.2024 | 13:04
00:23
10:02
Apple, yeni güncellemesini tanıttı! iPhone'larda yapay zeka hamlesi | Video 11.06.2024 | 08:45
00:41
ABD'de boğa seyircilerin arasına daldı: 4 yaralı | Video 10.06.2024 | 15:32
00:16
Avustralya’da ABD Konsolosluğu’na balyozlu saldırı | Video 10.06.2024 | 13:05
05:23
İtalya Başbakanı Meloni ve Macaristan Başbakanı Orban’dan AP zaferi | Video 10.06.2024 | 12:37
00:31
Hindistan’da otobüse saldırı: 10 ölü | Video 10.06.2024 | 11:38
08:33
04:36
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Ulusal Meclisi feshetti | Video 10.06.2024 | 08:46
01:40
Pakistan’da hastane yangını: 5 çocuk öldü | Video 09.06.2024 | 15:35
01:16
07:55
Japonlar, Türk müzikleri eşliğinde halay çekti | Video 09.06.2024 | 10:55