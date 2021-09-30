İngiltere'de kan donduran cinayet! Görüntüler ortaya çıktı, sapık polis suçunu itiraf etti | Video
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İngiltere'nin başkenti Londra'da 3 Mart akşamı evine giderken kaybolan ve günler sonra cesedi bulunan 33 yaşındaki Everard'ı öldüren polis cinayeti itiraf etti. 48 yaşındaki polis memuru Wayne Couzens, Sarah Everard'ı kaçırıp tecavüz ettiğini kabul etti.