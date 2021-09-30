Video Dünya İngiltere'de kan donduran cinayet! Görüntüler ortaya çıktı, sapık polis suçunu itiraf etti | Video
İngiltere'de kan donduran cinayet! Görüntüler ortaya çıktı, sapık polis suçunu itiraf etti | Video

İngiltere'de kan donduran cinayet! Görüntüler ortaya çıktı, sapık polis suçunu itiraf etti | Video

30.09.2021 | 11:02

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İngiltere'nin başkenti Londra'da 3 Mart akşamı evine giderken kaybolan ve günler sonra cesedi bulunan 33 yaşındaki Everard'ı öldüren polis cinayeti itiraf etti. 48 yaşındaki polis memuru Wayne Couzens, Sarah Everard'ı kaçırıp tecavüz ettiğini kabul etti.

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