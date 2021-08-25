Video Dünya İngiltere’de sokak sanatçısına polis şiddeti kamerada

İngiltere’de sokak sanatçısına polis şiddeti kamerada

İngiltere’de sokak sanatçısına polis şiddeti kamerada
25.08.2021 | 08:37

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İngiltere'nin güneyinde bulunan Bournemouth kentinde polisin, sokak sanatçısına şiddet uyguladığı anlar çevredeki vatandaşlar tarafından anbean kayıt altına alındı.

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İngiltere'nin Bournemouth kentinde polis, bir sokak sanatçısına şiddet uyguladı. Bölgedeki kişiler tarafından kaydedilen görüntülerde, 5 polisin sokak sanatçısını etkisiz hale getirmeye çalışırken şiddet uyguladığı görüldü. Bölgedeki kişiler tarafından kaydedilen görüntülerde, 40'lı yaşlarındaki adamın polis şiddeti üzerine defalarca "üzgünüm" diye bağırdığı duyulurken, olay yerindeki görgü tanıkları ise polisin tutuklama sırasında "açıkça kaba kuvvet" kullandığını ifade etti.


Geçtiğimiz cumartesi günü yerel saat ile 17:00'de gerçekleşen olayda, polis tarafından etkisiz hale getirilen ve darp edilen sokak sanatçısının hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Dorset polisi tarafından olayla ilgili yapılan açıklamada, bir sokak müzisyenin halka açık yerlerde yasa dışı performans sergilediği ve bölgeyi terk etmesi istendiğinde karşı gelerek kavga çıkardığı belirtildi. Polis, adamın saldırganlaşması üzerine ekiplerin müdahale ettiğini ve adamın saldırı şüphesiyle gözaltına alındığını bildirdi. Polis ayrıca, bir aramanın ardından gözaltına alınan şahsın üzerinde bir tür uyuşturucu bulundurduğunu da aktardı.


Bournemouth'taki Polis Başmüfettişi Mark Callaghan, "Bu olayın bir bölümünü gösteren videoların farkındayız. Ön cephedeki memurlar, bu tür durumlarla kendi başlarına ilgilenirken ve olayın büyümesini engellemek için gereken eylemleri uygularken zor bir iş ile karşı karşıya kalıyor. Videoda gösterildiği gibi, müdahaleye yardımcı olmak için başka memurlar katıldı. Tutuklamaya direndiği bildirilen bir kişiyle karşı karşıya kalındığında, birkaç memurun bu tür bir olaylarla ilgilenmesi, hem kendi güvenliği hem de bireyin güvenliğini sağlamak için daha güvenlidir" dedi.

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